Die Zweite des FC Schalke 04 feiert ihren zweiten Saisonsieg

Gelsenkirchen. Die Oberliga-Basketballer des FC Schalke 04 haben ihren zweiten Sieg in dieser gefeiert. Sie gewannen gegen den SV Brackwede mit 83:80.

Patrick Carney hatte ein Lächeln im Gesicht, als am Samstagabend im Heimspiel seiner zweiten Basketballmannschaft des FC Schalke 04 die Schlusssirene ertönte. 83:80 hatten seine Schützlinge soeben in der Oberliga gegen den SV Brackwede gewonnen und damit in der sechsten Partie den zweiten Sieg gefeiert. „Ich bin stolz auf die Jungs. Sie haben super gekämpft und immer an sich geglaubt“, jubelte der Trainer. Eine gute halbe Stunde früher hatte er allerdings wohl nicht geahnt, dass er die Sporthalle der Gesamtschule Erle tatsächlich noch mit einem Grinsen verlassen würde.