Schalkes U17 zu Gast beim Deutschen Meister

Gelsenkirchen. Am Sonntag treten die Schalker in der B-Junioren-Bundesliga beim 1. FC Köln an. In der Hinrunde unterlegen die Königsblauen dem 1. FC Köln 0:3.

Es ist nicht einfach, die U17 des FC Schalke 04 in dieser Saison zu besiegen. Bislang gelang dies in der Fußball-B-Junioren-Bundesliga nur zwei Mannschaften: Überraschenderweise Arminia Bielefeld und auch dem amtierenden Deutschen Meister und aktuellen Spitzenreiter 1. FC Köln, der am 14. September des vergangenen Jahres mit einem 3:0 auf Schalke auftrumpfte. An diesem Samstag findet das Rückspiel in der Domstadt statt. Anstoß ist um 11 Uhr auf dem Rasenplatz 7 des Rhein-Energie-Sportplatzes an der Franz-Kremer-Allee.

„Die Kölner haben uns im Hinspiel die Grenzen aufgezeigt. Das muss man ganz deutlich so sagen. Das war die einzige der bisherigen 17 Partien, in der wir keine Siegchance hatten“, räumt Schalkes Trainer Frank Fahrenhorst ein. In der Zwischenzeit sind mehr als fünf Monate ins Land gegangen. Beide Mannschaften haben sich weiterentwickelt, auch die Schalker. Sie ist danach bis heute elfmal in Folge ungeschlagen geblieben.

Trotzdem haben die Gelsenkirchener den Rückstand auf die Ausnahmetruppe vom Rhein nicht verkürzen können. Im Gegenteil. Die Kölner scheinen absolut unverwundbar zu sein. Sie haben zwar zum Saisonauftakt ausgerechnet das Derby gegen den Nachbarn Bayer Leverkusen (0:1) verloren, aber danach den Erfolgsweg eingeschlagen. Die stolze Bilanz seitdem: 15 Siege und zwei Unentschieden. Frank Fahrenhorst weiß um die Schwere der Aufgabe, aber er rechnet sich trotzdem etwas aus. „Wir hatten gegen Gladbach einen guten Start ins neue Jahr, obwohl es nur zu einem 1:1 reichte. Wir müssen uns in Köln mutig zeigen und viel investieren“, fordert er. „Mit der nötigen Leidenschaft und Bereitschaft können wir auch dort etwas holen. Wir sind gut vorbereitet.“

Nur Dauer-Patient Ardy Mfundu fehlt

An den personellen Voraussetzungen wird es nicht scheitern. Die zuletzt angeschlagenen Maximilian Braune und Nelson Peters sind wieder im Trainingsbetrieb, es fehlt nur Dauer-Patient Ardy Mfundu (Hüfte). „Wir können mit dieser einen Ausnahme mit voller Kapelle nach Köln fahren“, sagt Frank Fahrenhorst und hofft, dass diese Kapelle nach ihrem Auftritt am Karnevalssamstag in Köln nicht Trübsal blasen muss.