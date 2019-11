Gelsenkirchen. Nach ihrem 0:2 gegen Duisburg ist Schalkes U 15 auf den siebten Platz der C-Junioren-Regionalliga abgerutscht. U 16 feiert zwei Testspiel-Siege.

Schalkes U 15 patzt gegen MSV – U 16 feiert Testspiel-Siege

Die U-15-Fußballer des FC Schalke 04 sind in der C-Junioren-Regionalliga auf den siebten Tabellenplatz abgerutscht. Das Team von Trainer Jakob Fimpel unterlag dem MSV Duisburg mit 0:2. Zwei Testspiel-Siege feierte indes das U-16-Team der Königsblauen.

Die Schalker und Duisburger C-Junioren lieferten sich eine sehr intensive Partie. Dabei hatten die königsblauen U-15-Kicker einen ganz starken Rückhalt: Luca Podlech. Kurz nach der Pause war aber auch der Schalker Keeper machtlos, und der MSV ging mit 1:0 in Führung. „Das Spiel war genau so, wie wir es erwartet hatten“, sagte Trainer Jakob Fimpel auf knappenschmiede.de. „In der ersten Halbzeit haben wir aus meiner Sicht in den Zweikämpfen sehr gut dagegengehalten. Auch auf den frühen Rückstand in der zweiten Halbzeit haben wir eine sehr gute Reaktion gezeigt.“

Schalkes U 15 gastiert am Mittwochabend beim 1. FC Köln

Diese Reaktion reichte aber nicht, um dem Spiel eine andere Richtung zu geben. „Wir hatten genügend Situationen, in denen wir uns aus dem Angriffspressing der Duisburger lösen konnten, es aber letztendlich nicht geschafft haben, die Möglichkeiten in Treffer umzumünzen“, sagte der Schalker U-15-Coach, dessen Team in der 48. Minute das zweite MSV-Tor hinnehmen musste.

Weiter geht es für das Fimpel-Team schon am Mittwochabend (27. November, 19 Uhr). Es gastiert dann beim zwei Punkte besser platzierten Tabellenfünften 1. FC Köln.

Tore: 0:1 (37.), 0:2 (48.).

FC Schalke 04 U 15: Podlech - Chana, Likaj (61. Arican), Ayhan, Wollstadt - Grüger (47. Rüger), Mutanda, Ouedraogo - Rüzgar, Hadzha, Adigüzel (55. Nkowa).

Die U-16-Fußballer des FC Schalke 04 setzten sich in ihren Testspielen zunächst mit 2:0 (0:0) gegen Dynamo Moskau durch und anschließend mit 6:0 (2:0) gegen den zwei Klassen tiefer spielenden Tabellensechsten der Bezirksliga Mittelrhein, den Bonner SC II. „Insgesamt war es ein guter Test, um offensive Abläufe zu festigen“, sagte Schalkes U-16-Trainer Willi Landgraf nach dem Sieg über die BSC-Zweite. „Wir haben uns einige Torchancen erspielt und Routine in die Aktionen im Angriffsdrittel gebracht.“

Hadi Haidoura trifft gegen Bonn dreimal für Schalkes U 16

Die Tore für den Tabellenführer der B-Junioren-Westfalenliga gegen Moskau erzielten Hadi Haidoura und Yannick Tonye, gegen Bonn waren dreimal Hadi Haidoura, Semih Sarli, Emmanuel Gyamfi und Emre Giourouk erfolgreich.

In der Meisterschaft geht es für das Schalker U-16-Team am kommenden Samstag (30. November) mit einem Heimspiel weiter. Zu Gast sein wird dann der Dortmunder Tabellenneunte Hombrucher SV. Anstoß wird um 13 Uhr sein. (AHa)