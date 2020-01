Schalkes Trainer Torsten Fröhling wechselt den Sieg ein

Torsten Fröhling strahlte nach dem Schlusspfiff, obwohl er immer noch ein bisschen entsetzt war. „Ich habe ‘ne Gelbe Karte gekriegt“, sagte er nach dem Schlusspfiff im Bottroper Jahnstadion. „Ich. Die Ruhe selbst.“ Letztlich war’s dem Trainer der U-23-Fußballer des FC Schalke 04 aber schnurzpiepegal. Er hatte nämlich das so sehnlich erhoffte Erfolgserlebnis in der Regionalliga und beim 2:0 (0:0) über den Bonner SC die beiden Siegtorschützen eingewechselt.

Und völlig gleichgültig war Torsten Fröhling auch, dass er kein Fußball-Fest erlebt hatte. „Dass es kein schönes Spiel wird, wusste ich“, sagte der 53-Jährige. „Sehr emotional,schalke verliert den ehemaligen kapitän von norbert elgertsehr zweikampfbetont und sehr viele Nickeligkeiten.“ Aber: Seine Spieler verstanden es, damit umzugehen und sich zu wehren, den Männerfußball anzunehmen. „Ein ganz großes Kompliment an meine junge Mannschaft“, sagte deshalb auch Torsten Fröhling. Diese habe die drei, vier, fünf Prozent mehr gebracht als eine Woche zuvor bei ihrer 0:2-Niederlage in Lippstadt.

BSC-Trainer Thorsten Nehrbauer: „Dann fiel aus dem Nichts das 0:1“

Nicht nur Thorsten Nehrbauer hatte in den ersten 45 Minuten leichte Vorteile für die Schalker U 23 gesehen. Er lag aber auch mit seiner Einschätzung, dass es im ersten Abschnitt ein Spiel auf Augenhöhe gewesen sei, ziemlich richtig. Falsch wäre aber auch nicht gewesen zu sagen, dass die 200 Zuschauer eine eher langweilige erste Halbzeit erlebt hätten. Ansichtssache.

Unstrittig ist, dass die interessanten Szenen im diffusen Jahnstadion-Licht nach der Pause mehr wurden, dass endlich auch mal was Aufregendes passierte. Und dabei hatten die Schalker U-23-Kicker zunächst Glück, dass Bonns Aloy Ihenacho nach einem Patzer von Calvin Brackelmann etwas überhastet am Tor von Sören Ahlers vorbeischoss. „Wir sind in der zweiten Halbzeit sehr gut rausgekommen und waren absolut am Drücker“, sagte Torsten Nehrbauer. Und dann? „Dann fiel aus dem Nichts das 0:1“, meinte der 42-jährige BSC-Trainer. „Ein wunderbarer Schuss. Damit war das Spiel fast schon erledigt. Wir haben absolut den Faden verloren.“

Rudelbildung beim Spiel der Schalker U 23 gegen den Bonner SC. Foto: Frank Oppitz

Es war ein Strahl, den Janis Grinbergs, der 20-jährige Lette, in der 60. Minute aus halblinker Position nur wenige Sekunden nach seiner Einwechslung abgelassen hatte. „Er hat sich endlich mal ein Herz gefasst“, sagte sein Trainer Torsten Fröhling, der zur zweien Halbzeit umgestellt und seinen Kapitän herausgenommen hatte, um diesen vor einer Ampelkarte zu schützen. Eine solche hatte Christian Eggert im Hinspiel in Bonn gesehen.

Schalkes Fatih Candan und Bonns Bernard Mwarome sehen Rot

Der Schalker U-23-Coach freute sich aber nicht nur für und über Janis Grinbergs, sondern über den Treffer an sich. „Es war wichtig, dass wir in einem Punktspiel endlich mal wieder ein Tor geschossen haben“, sagte er. Schließlich durfte er ja auch noch ein zweites sehen. Randy Gyamenah, erst drei Minuten im Spiel, köpfte in der 83. Minute nach einem Freistoß von Jonas Hofmann das 2:0. Die Entscheidung. „Ich bin“, sagte Torsten Fröhling, „sehr froh, dass wir gewonnen haben.“

Zwischen diesen beiden Treffern hatte es einen weiteren Aufreger gegeben: Rudelbildung. Unübersichtlich. Schiedsrichter Nico Fuchs hatte aber anscheinend genug gesehen, und er zeigte sowohl Schalkes Fatih Candan als auch Bonns Bernard Mwarome die Rote Karte. Thorsten Nehrbauer wünschte sich, dass die Unparteiischen die Szene noch einmal genau analysieren. „Das war aus der Hitze des Gefechts“, sagte der Bonner Trainer. „Nichts Größeres. Ich hoffe, dass die Sperre für beide Spieler nicht so lang wird.“

Tore: 1:0 Janis Grinbergs (61.), 2:0 Randy Gyamenah (83.).

FC Schalke 04 U 23: Ahlers - Frölich, Lübbers, Brackelmann, Riemer (60. Grinbergs) - Hofmann, Eggert (46. Fontein) - Candan, Ceka (74. Idrizi), Plechaty Schuler (80. Gyamenah).