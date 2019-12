Schalkes Trainer Elgert fordert Top-Spieler für neue Saison

Der Blick auf die Tabelle der A-Junioren-Bundesliga sorgt beim FC Schalke 04 momentan überhaupt nicht für Glückseligkeit: nur Rang sechs, acht Punkte hinter dem Tabellenzweiten Fortuna Düsseldorf. Und zum Start der Rückrunde erwarten die U-19-Fußballer der Königsblauen am Samstag im Schatten der Veltins-Arena den sieben Zähler besser platzierten Tabellendritten Borussia Mönchengladbach. Anstoß: 11 Uhr.

Um noch einmal in den Kampf um die ersten beiden Plätze einzugreifen, die zur Teilnahme am Halbfinale um die Deutsche Meisterschaft berechtigen, ist ein Sieg über die Fohlen fast Pflicht. Oder? „Es nutzt ja nichts, nach oben zu schauen“, sagt Schalkes Trainer Norbert Elgert. „Wenn ich auf den Berg will, muss ich Schritte machen. Wir müssen alles dafür tun, um aus dem Durchschnitt wieder rauszukommen. Dafür ist harte Arbeit angesagt.“

Torwart Erdem Canpolat fehlt zur 99 Prozent

Genau diese erwartet der Fußball-Lehrer auch von seinem Team gegen Mönchengladbach, und er will es überhaupt nicht als Ausrede gelten lassen, dass er zwei seiner Besten ersetzen muss: Kapitän Can Bozdogan ist nach seiner Gelb-Roten Karte vom vergangenen Sonntag gesperrt, und Torwart Erdem Canpolat hat eine Lippenverletzung davongetragen, die genäht werden musste. Dass die Parade seines Schlussmannes zum Elfmeter der Kölner und deren 2:0 geführt hat, das hat Norbert Elgert auch Tage später noch nicht verstanden. „Den hat er fantastisch gehalten“, sagt er. „Erdem hat auch ein paar wackelige Zähne und Riesen-Glück gehabt. Er wird aber zu 99 Prozent ausfallen.“

Schalke Torwart Erdem Canpolat (rechts) wird zu 99 Prozent ausfallen. Foto: Mark Bohla

Der Schalker Trainer, dem auch Stanislav Fehler (Grippe), Ricardo Michael (Sprunggelenk) sowie Imad Aweimer und Tim Janke (jeweils muskuläre Probleme) fehlen werden, erwartet einen ähnlich dicken Brocken wie gegen Tabellenführer Köln. „Die Gladbacher sind ein individuell starkes Team, spielen wie die Profis ein sehr hohes Pressing und sind sehr laufstark“, sagt er. Aber die Borussia hat zuletzt auch gepatzt, nämlich mit 0:1 bei Rot-Weiß Oberhausen. „Bei allem Respekt vor Oberhausen, aber dazu sollten wir auch in der Lage sein“, sagt Norbert Elgert, der möglicherweise Brooklyn Ezeh nach dessen zwei Sprunggelenk-Verletzungen erstmals wieder einen Kurzeinsatz gönnen wird.

Verstärkungen, um wettbewerbsfähig zu bleiben

Und nicht zum ersten Mal erzählt Norbert Elgert davon, dass für die kommende Spielzeit etwas passieren müsse, auch wenn es in erster Linie darum gehe, gut auszubilden und die Spieler zu verbessern. Aber? „Wir müssen extern den einen oder anderen Top-Spieler holen, um uns für die nächste Saison zu verstärken. Damit wir auch mehr Fußballer haben, die wir zu den Profis bringen können, und in der Bundesliga wettbewerbsfähig bleiben“, sagt Norbert Elgert. „In den vergangenen zwei, drei Jahren war alles in Ordnung: gute Platzierungen, gute Spieler.“ Aktuell ist es aber eben nur Rang sechs.