Schalkes Serie reißt beim 1. FC Köln

Köln. Nach elf Spielen ohne Niederlage verlieren die U17-Fußballer der Königsblauen beim Deutschen Meister und Tabellenführer in Köln mit 1:2.

Trotz einer über weiten Strecken starken Vorstellung riss die Erfolgsserie der U17 des FC Schalke 04 in der Fußball-B-Junioren-Bundesliga. Nach elf Spielen in Folge ohne Niederlage musste sich der Knappen-Nachwuchs am Samstag erstmals wieder geschlagen geben. Er verlor mit 1:2 beim 1. FC Köln, dem amtierenden Deutschen Meister und aktuellen Tabellenführer.

Die Kölner waren es auch, gegen die die Königsblauen am 14. September des vergangenen Jahres die bislang letzte ihrer jetzt drei Niederlagen kassiert hatten. Damals waren sie deutlich unterlegen, im Rückspiel schafften sie es, nahezu ebenbürtig zu sein. „Ich finde, dass das Ergebnis nicht gerecht ist“, meinte Schalkes Trainer Frank Fahrenhorst. „Die Jungs hätten mindestens ein Unentschieden verdient gehabt.“

Zur Pause lagen die Gäste sogar mit 1:0 vorne. Der Treffer ging auf das Konto von Semin Kojic, der eine Hereingabe von Ngufor Anubodem mit dem Kopf ins Netz wuchtete (15.). Elf Minuten danach hatten die Schalker sogar die Doppelchance, um auf 2:0 zu erhöhen. Nach Vorarbeit von Gideon Paul Guzy scheiterte erst Casper Jander und dann auch noch Louis Köster. „Wir haben das Ding einfach nicht über die Torlinie gekriegt“, klagte Frank Fahrenhorst.

Dennoch durfte er mit der ersten Halbzeit zufrieden sein. Seine Mannschaft agierte sehr clever, war konzentriert und stand hinten ziemlich kompakt. „So müssen wir im zweiten Durchgang weitermachen“, hatte Frank Fahrenhorst seinen Jungs in der Kabine mit auf den Weg gegeben.

Individuelle Patzer im Spielaufbau

Dieser Vorsatz hielt aber nicht lange. Sechs Minuten nach der Pause gelang Vladimir Fratea der Ausgleich, und neun Minuten vor Schluss erzielte Namory Noel Cisse das 2:1-Siegtor für den 1. FC Köln. Beiden Treffern gingen individuelle Schalker Patzer im Spielaufbau voraus. „Sehr schade“, bedauerte Frank Fahrenhorst. „Ich hätte mir gewünscht, wenn wir in der zweiten Hälfte unsere Konsequenz in der Abwehr beibehalten hätten.“

So stand sein Team am Ende mit leeren Händen da, fiel auf Rang fünf zurück und dürfte wohl nicht mehr in den Kampf um die beiden West-Plätze für das Halbfinale um die Deutsche Meisterschaft eingreifen können.

Tore: 0:1 Semin Kojic (15.), 1:1 Vladimir Fratea (46.), 2:1 Namory Noel Cisse (71.).

Schalke 04: Treichel, Weichert, Guzy, Maurer (77. J. Mfundu), Aliu, Shubin (77. S. Sané), Cabrera (62. Heim), Köster, Kojic (69. Özgen), Jander, Anubodem.