Es scheint unbestritten zu sein: Obwohl sich die Fußballer des FC Schalke 04 am Dienstagabend durch die 0:1-Niederlage gegen den FC Bayern München aus dem DFB-Pokal verabschiedet haben, macht ihnen dieses Aus im Viertelfinale auch Mut – Mut für die kommenden Aufgaben in der Bundesliga.

Und die Aufgabe, die am Samstagnachmittag in der Veltins-Arena (15.30 Uhr/Sky) auf die Mannschaft von Cheftrainer David Wagner wartet, ist vor allem deshalb auch eine interessante, weil der FC Schalke 04 als Tabellensechster nur zwei Punkte vor seinem Kontrahenten liegt, dem Tabellenachten TSG 1899 Hoffenheim. Es ist also von Bedeutung, die Kraichgauer auf Distanz zu halten. Oder besser noch: den Vorsprung zu vergrößern.

Alessandro Schöpf: „Es geht nur als Mannschaft, als Team“

„Das ist wichtig. Natürlich“, sagt auch Schalkes Alessandro Schöpf, der am Donnerstag ebenso wie Jean-Clair Todibo, Matija Nastasić , Bastian Oczipka und Weston McKennie eine individuelle Trainingseinheit im Trockenen absolviert hat. „Wir wollen gerade vor heimischem Publikum wieder alles geben und versuchen, die Fans mitzunehmen. Ich glaube, das haben wir gegen die Bayern gemacht“, sagt er. „Wenn wir auch so gegen Hoffenheim arbeiten, werden die Fans wieder hinter uns stehen. Es geht nur gemeinsam. Nur so kommt man auch aus so einer Situation raus.“

Auch Alessandro Schöpf gehört zu denjenigen, die die Fünferkette verteidigen. Weil sie auch der Offensive gutgetan hat. „Das war im Großen und Ganzen eine ordentliche Leistung“, blickt der 26-jährige Österreicher auf das Bayern-Spiel zurück. „Wir hatten wieder Torchancen. In den vergangenen Spielen hatten wir nur wenige beziehungsweise fast gar keine.“

Klar: Ganz Schalke hofft, dass dieses 0:1 gegen den Rekordmeister nun in der Bundesliga nach jetzt sechs sieglosen Spielen die Wende einleitet. „Es war ein gutes Spiel von uns – nicht mehr und nicht weniger“, meint Alessandro Schöpf. „Wir müssen einfach weiter so geschlossen auftreten, wie wir es gegen die Bayern gemacht haben. Es geht nur als Mannschaft, als Team. Fußball ist ein Mannschaftssport, da gewinnt man nicht als einzelner Spieler.“ (AHa)