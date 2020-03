Schalkes Basketballer sind am kommenden Wochenende spielfrei. Um trotzdem im Wettkampfmodus zu bleiben und sich auf den Keller-Kracher in der 2. Basketball Bundesliga ProA gegen die Karlsruhe Lions (Mittwoch, 11. März) möglichst optimal vorzubereiten, haben die Königsblauen ein Testspiel vereinbart.

Auch Brüssel kämpft um die Rettung

Am Freitagabend (19 Uhr) proben die Königsblauen beim belgischen Erstligisten Basic-Fit Brüssel. Die Brüsseler kämpfen ähnlich wie Schalke um den Klassenerhalt. Im letzten Spiel gab es eine 56:86-Pleite gegen Oostende, davor einen 88:69-Sieg gegen Leuven. „Wir wollen durch dieses Spiel in Brüssel im Rhythmus bleiben“, sagt Schalkes Basketball-Abteilungsleiter Tobias Steinert, „dadurch, dass die Brüsseler ebenfalls am kommenden Wochenende spielfrei sind, passt es optimal.“

Schalkes Power Forward Adam Touray visiert den Korb an. Foto: Kerstin Bögeholz / FUNKE FotoServices

Schalke wird am Freitag an- und nach dem Spiel direkt wieder abreisen. Steinert: „Das ist bei der Entfernung kein Problem. Die Belgier freuen sich, dass wir zu ihnen zum Testspiel kommen. Wir haben ja in der Sommervorbereitung schon gegen den belgischen Klub Mons Hainaut getestet und dabei festgestellt, dass das sportliche Niveau durchaus hoch ist.“ Im August 2019 kassierten die Schalker eine 54:77-Niederlage gegen Mons.

Während dieses Resultat fast aus den Köpfen gelöscht ist, wirkt das 70:75 im letzten Punktspiel gegen Schwenningen noch nach. „Wir sind sehr enttäuscht“, sagt Schalkes Power Forward Adam Touray im Gespräch mit der WAZ, „wichtig ist, dass wir es im nächsten Heimspiel gegen Karlsruhe besser machen. Jeder weiß, worauf es ankommt. Wer die besseren Nerven hat, gewinnt.“ Schalke hofft gegen Karlsruhe auf Tucker Haymond, der wegen eines leichten Faserrisses aktuell ausfällt. Adam Touray: „Tucker ist sehr wichtig für uns. Ich hoffe, dass er bis zum Karlsruhe-Spiel fit wird.“