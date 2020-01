Schalkes Handballer dürfen jetzt selbstbewusst auftreten

Der November des vergangenen Jahres war’s, als es zwei Tage gegeben hatte, an denen die Oberliga-Handballer des FC Schalke 04 förmlich darum gebeten hatten, sich um sie Sorgen zu machen. Große Sorgen sogar. Am 3., nach dem 20:22 beim TuS 09 Möllbergen, waren es 0:12 Punkte; am 29., nach dem 21:25 beim Soester TV, waren es 1:17. Minus 16. Ein ernüchterndes Ergebnis, auch wenn Trainer Sebastian Hosenfelder dafür die eine oder andere plausible Erklärung hatte.

Knapp zwei Monate später, nach jetzt 4:0 Zählern in Serie und einer vor allem gegen die Reserve des TuS Ferndorf lange Zeit starken Leistung, sieht es noch nicht rosig aus. Aber 7:19 Punkte und Tabellenplatz elf sorgen nach diesem missratenen Start zumindest doch für ein gutes Gefühl, das zwar noch längst nicht den Klassenerhalt für 2020/21 garantiert, das aber trotz der lediglich zwei Zähler Vorsprung auf die Abstiegsplätze eine gewisse königsblaue Handball-Erleichterung erlaubt.

Die Qualität neben Thorben Kirsch ist gestiegen

Die Erkenntnis des Ganzen ist, dass sich die Schalker entwickelt haben, dass sie besser und vielleicht auch intensiver zusammengewachsen sind, dass Trumpf-Ass Thorben Kirsch inzwischen sehr viel häufiger und auch regelmäßiger viel bessere Karten als Kreuz, Pik, Herz und Karo sieben neben sich hat. Das Hosenfelder-Team ist mittlerweile in der Lage, auch ohne eine Eins-plus-Leistung seines Spielgestalters zu gewinnen – auch wenn es wohl bis zum Saisonende so bleiben wird, dass es verboten ist, dem 26-Jährigen während eines Oberliga-Spiels mal eine Verschnaufpause zu gönnen.

Klar: Nach den Erfolgen gegen den HC TuRa Bergkamen, gegen den TuS Ferndorf II sowie am Samstagabend beim TuS 97 Bielefeld-Jöllenbeck dürfen die Schalker Handballer keinesfalls hochmütig werden. Aber sie können, ohne arrogant oder überheblich zu sein, sehr selbstbewusst behaupten, dass sie dank ihres Potenzials in der Lage sind, mindestens zwei Mannschaften hinter sich zu lassen und die Gelsenkirchener Handball-Viertklassigkeit zu sichern.

Ohne Probleme sogar.