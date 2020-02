Schalkes Frank Fahrenhorst muss sich Miroslav Klose beugen

Beim Duell der U-17-Mannschaften von Bayern München und Schalke 04 standen unweigerlich die beiden Trainer im Blickpunkt: Miroslav Klose und Frank Fahrenhorst. Sie kennen sich aus gemeinsamen Zeiten bei Werder Bremen und in der deutschen Nationalmannschaft und tauschten sich vor dem Anpfiff lange aus. Den Ehrgeiz, mit dem ihre Trainer einst zu aktiven Zeiten zu Werke gingen, legten auch die aktuellen B-Junioren von Bayern und Schalke an den Tag. Obwohl als Testspiel deklariert, wollte niemand das Nachsehen haben. Am Ende hatten die Münchener das bessere Ende für sich – 3:2.

Semin Kojic und Arbnor Aliu erzielen die königsblauen Treffer

„Wir haben zwar verloren, aber trotzdem bin ich nicht unzufrieden mit dem Auftreten meiner Mannschaft“, sagte Schalkes Frank Fah­renhorst. In einer Begegnung auf hohem Niveau bestimmten seine Jungs über weite Strecken das Geschehen, aber sie waren nicht konsequent genug im Abschluss.

Lukas Korytowski traf für Schalkes U-16-Fußballer in München zum 1:1. Foto: Olaf Ziegler

Die Gastgeber waren effizienter. Sie tauchten viermal gefährlich vor Schalkes Torhüter Maximilian Braune auf und netzten dreimal ein: in der 19. Minute, in der 41. Minute nach einem von Moritz Maurer verursachten Foulelfmeter und in der 60. Minute. Für die Schalker glich Semin Kojic mit dem Kopf nach einer Flanke von Jordy Mfundu zum 1:1 aus (26.). Arbnor Aliu sorgte für den 2:3-Endstand (70.).

Das letzte Testspiel vor der Fortsetzung der Meisterschaft in der B-Junioren-Bundesliga absolviert der Knappen-Nachwuchs am kommenden Samstag gegen Werder Bremen. Anstoß ist um 14 Uhr in der Tönnies-Arena in Rheda-Wiedenbrück. Frank Fahrenhorst muss dann auf drei Akteure verzichten, die mit ihren Nationalteams unterwegs sein werden: auf Ngufor Anubodem (Deutschland U 16), auf Arbnor Aliu (Deutschland U 17) und auf Bogdan Shubin (Ukraine U 17).

Willi Landgraf: „Das war ein guter Abschlusstest“

Zu einem 1:1 kam Schalkes U 16 beim FC Bayern München. „Das war ein guter Abschlusstest“, meinte Trainer Willi Landgraf. „Die Jungs mussten an ihre Grenzen gehen.“ Als Erkenntnis stand am Ende des Tages: Seine Mannschaft ist gut gerüstet für die Meisterschaftsspiele in der B-Junioren-Westfalenliga, die am kommenden Sonntag mit der Partie zu Hause gegen die Sportfreunde Siegen fortgesetzt werden.

Der 2004er-Jahrgang der Königsblauen wusste in der bayerischen Landeshauptstadt vor allem in der ersten Halbzeit zu gefallen. Der Nachwuchs des FC Bayern kam nicht zur Entfaltung, allerdings trat das bekannte Manko der Schalker zutage: „Vorne in der Box fehlte es an Durchschlagskraft“, wie es Willi Landgraf formulierte.

Lukas Korytowski trifft für Schalkes U-16-Team zum 1:1

Im Laufe der zweiten Hälfte ließen hüben wie drüben immer mehr die Kräfte nach. Die Partie wurde zerfahrener. Höhepunkte waren die beiden Treffer: Der Gastgeber legte das 1:0 vor (55.), Lukas Korytowski gelang der Ausgleich zum 1:1 (63.).

Lukas Korytowski ist mit vier Treffern auch derjenige Schalker, der in den bisherigen zehn Liga-Spielen am häufigsten eingenetzt hat. „Uns fehlt ein echter Torjäger“, räumt Willi Landgraf ein. Mit dem bisherigen Verlauf ist er trotzdem sehr zufrieden, sein Team hat erst zweimal verloren. Mit 20 Punkten liegt es als Tabellenzweiter vor der U 16 von Borussia Dortmund und drei Zähler hinter Spitzenreiter SC Paderborn 07. Die Ostwestfalen noch zu überflügeln, ist nicht der vorrangige Anspruch von Willi Landgraf. „Unser erstes Ziel ist es“, so betont er, „dass möglichst viele Spieler in die U 17 kommen.“