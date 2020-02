Schalker Korbjäger legen Eisbären fast an die Kette

Ein paar Minuten vor dem Ende des Spiels in der 2. Basketball Bundesliga ProA düste der Hallensprecher der Eisbären Bremerhaven mit einem Tretroller über das Spielfeld und animierte das Publikum, noch einmal alles rauszuhauen. Zu diesem Zeitpunkt stand die Partie gegen die abstiegsbedrohten Schalker Basketballer erstaunlicherweise noch stark auf der Kippe. Unterstützung von den Rängen musste also her, um den drohenden Patzer abzuwenden.

Beste Saisonleistung

Die königsblauen Korbjäger, immer wieder angetrieben vom überragenden Neuzugang Tucker Haymond, der mit 21 Punkten zum stärksten Werfer avancierte, machten dem Favoriten das Leben richtig schwer. „Wir haben unsere beste Saisonleistung abgerufen. Die Jungs haben richtig gut gespielt und die taktischen Vorgaben hervorragend umgesetzt. Schade, dass wir mit leeren Händen nach Hause fahren müssen“, bilanzierte Schalkes Basketball-Abteilungsleiter Tobias Steinert. Erst auf der Zielgeraden stellten die Nordlichter die Weichen doch noch auf Sieg. Schalkes Adam Touray zeigte beim Stand von 98:91 Nerven und vergab zwei Freiwürfe. Bremerhaven machte den Sack zu und schnaufte nach dem 102:94-Erfolg ganz kräftig durch.

„Das war schwere Kost“, bilanzierte Eisbären-Kapitän Adrian Breitlauch im Interview mit airtango, „in der zweiten Halbzeit haben wir die Intensität angezogen, aber Schalke noch im Spiel gelassen. Das darf uns als Spitzenmannschaft nicht passieren.“

Migel Wessel (Mitte) kam gegen seinen ehemaligen Klub Bremerhaven zu einem Kurzeinsatz. Foto: Kerstin Bögeholz / FUNKE FotoServices

Das Ruhrpott-Team lag zeitweise schon mit elf Punkten zurück. Erinnerungen an das chancenlose Hinspiel, das mit 81:48 klar an Bremerhaven ging, wurden wach. Doch Schalke steckte nie auf, kämpfte sich immer wieder heran und ging den Eisbären mit seiner forschen Spielweise gehörig auf die Tatzen. „Wir haben einige Rückstände weggepackt und konnten dem Spiel unseren Stempel aufdrücken“, resümierte Tobias Steinert, „ein Sieg wäre natürlich ein ganz dickes Ausrufezeichen im Abstiegskampf gewesen.“

Am Ende stiegen die Schalke, die in den letzten Sekunden auch den aus Bremerhaven geholten Youngster Migel Wessel einsetzen, enttäuscht in den Bus. Aber auch mit der Gewissheit, dass sie es den Großen schwermachen können. Steinert: „Diese Leistung müssen wir konservieren. Es gibt keinen Grund, jetzt die Köpfe hängen zu lassen.“

Viertel: 23:21, 24:23, 26:29, 29:21.

FC Schalke 04: Haymond (21/1), Newkirk (13), Jean-Louis, Joos (6), Dunn (6/2), Touray (10), Szewczyk, Rohwer (8/1), Gulley (11/1), Wessel (1), Belger (18/1).