Schalker Fanprojekt bietet Einkaufsservice an

Gelsenkirchen. Schalker Fans bieten einen Einkaufsservice für Menschen im Stadtteil Schalke an. Sie wollen „einen kleinen Beitrag zur Unterstützung leisten.“

Angesichts der fortschreitenden Coronavirus-Pandemie startet das Schalker Fanprojekt in der kommenden Woche eine besondere Maßnahme: In Zusammenarbeit mit Engagierten aus der Fanszene bieten die Mitarbeiter ab Montag, 23. März, einen kostenfreie Einkaufsservice für Menschen aus dem Stadtteil Schalke an, die zur Risikogruppe gehören. Dazu zählen Menschen ab 65 Jahren sowie Menschen mit Vorerkrankungen oder einem geschwächten Immunsystem. Die Helfer übernehmen kleine Einkäufe im Super- und Drogeriemarkt und Medikament-Besorgungen in der Apotheke.

Betroffene können das Fanprojekt dafür montags bis donnerstags unter der Nummer 0179 9002990 erreichen und die benötigten Produkte sowie die eigene Adresse durchgeben. Die Helfer kaufen die Produkte dann dienstags und donnerstags bis 18 Uhr ein und liefern sie direkt nach Hause. „Mit der Einkaufshilfe wollen wir Menschen, die zur Risikogruppe gehören, bestimmte Wege abnehmen und damit einen kleinen Beitrag zur Unterstützung leisten“, erklärt Fanprojekt-Leiter Markus Mau. (AA)