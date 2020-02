Schalke-Trainer Wagner hofft auf den Gladbach-Effekt

David Wagner hatte den Kleinen, der da hinten im Raum ganz friedlich in der Wiege schlummerte, sofort entdeckt. „Können wir ein bisschen leiser sprechen“, flüsterte Schalkes Trainer, das Baby würde ja schließlich schlafen. Der kleine Milo ist das jüngste Vereinsmitglied des FC Schalke 04 – er ist sogar so jung, dass er bisher noch nie eine Niederlage seiner Mannschaft hat erleben müssen: Er ist erst seit einer Woche auf der Welt.

Die Episode zeigt: David Wagner ist gut aufgelegt – er macht Scherze und wirkt locker. So schlecht kann es um die Stimmung auf Schalke also gar nicht bestellt sein, obwohl die Königsblauen seit vier Bundesligaspielen einem Sieg hinterherlaufen und in dieser Zeit tatsächlich vom fünften bis auf den sechsten Tabellenplatz abgerutscht sind. Aber es gibt vor dem Topspiel an diesem Samstag (18.30 Uhr/ Sky) in der Arena gegen RB Leipzig ja auch eine gute Nachricht, die allemal als Aufheller für die im Umfeld ein wenig eingetrübte Stimmung taugt.

Suat Serdar kann für Schalke den Unterschied ausmachen

Denn Schalke hat grünes Licht für das Comeback von Suat Serdar: Der Nationalspieler machte das Abschlusstraining am Freitagabend mit und wird nach dreiwöchiger Verletzungspause beim Spiel gegen Leipzig in die Startelf zurückkehren. „Im Moment sieht es so aus, als wäre er einsatzfähig“, berichtete Wagner. Der 22 Jahre alte Serdar ist ein Spieler, der in Schalkes Mannschaft den Unterschied machen kann: Mit Serdar verlor Schalke in dieser Saison nur zweimal (in Leverkusen und in München). Wenn er fehlte, gab es hingegen in fünf Bundesligaspielen keinen Sieg (drei Unentschieden, zwei Niederlagen). Dazu schoss Serdar sieben Tore. „Suat hat bisher eine sehr, sehr gute Saison gespielt und die meisten Tore geschossen“, lobt Wagner und flachst: „Wir warten nur noch auf einen Assist von ihm“ – aber den könne er ja jetzt, bitteschön, im Spiel gegen Leipzig liefern.

Eine Atmosphäre wie gegen Gladbach kann Schalke tragen

Was Serdar natürlich nach seiner Verletzungspause fehlt, ist der Rhythmus: Aber daran hat ja gerade die gesamte Mannschaft zu tragen. Nicht auszuschließen, dass sich das jetzt dreht: Vor fünf Wochen hat Schalke beim Start in die Rückrunde gegen Mönchengladbach schon einmal aus dem Stand eine Top-Leistung abgerufen und ein Top-Team in der Arena mit 2:0 geschlagen. Wagner hofft jetzt wieder auf den Gladbach-Effekt: „Hoffentlich gelingt es uns, wieder eine solche Atmosphäre zu kreieren, wie wir sie gegen Gladbach hatten.“

Schalkes Wunsch: Mit den Fans im Rücken könnte die Mannschaft wieder ihre Leichtigkeit finden. Auch beim Pokalspiel gegen Hertha BSC hat das ja zwischendurch mit dem 3:2-Sieg in der Verlängerung geklappt. Richtig enttäuschend war nur das 1:1 gegen Paderborn, das in der Offensive so uninspirierte 0:0 zuletzt in Mainz wird von den Verantwortlichen akzeptiert. Sportvorstand Jochen Schneider: „Es lief jetzt die ganzen sieben Monate fast wie an der Schnur gezogen nach oben, da ist es doch klar, dass es auch mal Rückschläge gibt. Das ist nichts, was David Wagner oder mich nervös macht.“

Wagner nimmt die Champions League als Anschauungsunterricht

Eher ist es die Klasse des Gegners, die Schalke vor dem Topspiel beschäftigt – der Auftritt der Leipziger am Mittwoch bei ihrem Sieg in der Champions League in Tottenham hat auch Wagner beeindruckt. Die Engländer waren in der Anfangsphase kaum zum Atmen gekommen – wohl auch, weil sie sich von RB tief in die Defensive drängen ließen. Wagner nimmt es als Anschauungsunterricht und sagt: „Es macht viel Sinn, es nicht so zu machen wie Tottenham – das war ja ein gutes Beispiel.“ Sein Rezept gegen die Leipziger: „Du musst in der Lage sein, ihre Intensität und ihr Tempo mitzumachen, wie wir das beim Hinspiel geschafft haben.“

Das gewann Schalke mit 3:1 – der kleine Milo, der am Freitag so friedlich in der Arena schlummerte, war damals noch nicht auf der Welt. Aber vielleicht erlebt das jüngste Vereinsmitglied ja jetzt gleich seinen ersten Sieg als Schalker...