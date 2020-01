Gelsenkirchen. Mehr Kellerduell geht in der 2. Basketball-Bundesliga Pro A nicht: Der Tabellenvorletzte FC Schalke 04 gastiert beim Schlusslicht Ehingen.

Schalke-Trainer Osipovitch glaubt an die Stärke seines Teams

Die wichtigste Nachricht für die Basketballer des FC Schalke 04 vor dem so wichtigen Spiel am Sonntag (17 Uhr) beim Tabellenschlusslicht Team Ehingen Urspring ist, dass die Center Adam Touray und Björn Rohwer wieder gesund sind und spielen können. Allerdings muss Alexander Osipovitch, der Trainer des vier Punkte besser platzierten Tabellenvorletzten der 2. Bundesliga Pro A, um Lavon Hightower bangen. Der 23-jährige US-Boy hat über Knieschmerzen geklagt. Definitiv fehlen wird Nachwuchs-Mann Migel Wessel (Mandelentzündung).

Nach der 77:85-Niederlage gegen die Tigers Tübingen fordert der Schalker Headcoach eine Reaktion seines Teams. „Wir wollen das Spiel in Ehingen natürlich unbedingt gewinnen und sind uns der Bedeutung dieser Partie bewusst. Es geht für beide Mannschaften um sehr viel, daher wird es sicherlich keine einfache Aufgabe“, sagt der 37-Jährige. Wir wollen über die gesamte Spieldauer konzentriert bleiben und das Tempo kontrollieren. Es ist wichtig, dass wir uns keine unnötigen Turnover erlauben und in der Offensive die richtigen Entscheidungen treffen. Wir wollen mit viel Selbstbewusstsein auftreten und glauben an uns und unsere Stärken.“

Allerdings ist damit zu rechnen, dass auch der Tabellenletzte an seine Chance glaubt – erst recht wegen der guten Erinnerung an das Hinspiel, das das Team Ehingen Urspring am 14. Dezember dank eines Buzzer-Beaters von Tim Hasbargen in Oberhausen mit 73:72 gewonnen und danach alle sieben Partien verloren haben. Jenem Tim Hasbargen sind zuletzt beim 81:94 in Karlsruhe 26 Punkte gelungen.

Das nächste Spiel steht für die Schalker Basketballer bereits am kommenden Mittwoch (5. Februar) auf dem Programm. Dann wird der VfL Kirchheim Knights in der Oberhausener Willy-Jürissen-Halle zu Gast sein. Beginn der Partie wird um 19.30 Uhr sein. (AHa)