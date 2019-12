Schalke startet in Karlsruhe das Projekt fünfter Saisonsieg

Immerhin: Einen freien 24. Dezember hatten auch die Basketballer des FC Schalke 04. Weil sie jedoch überhaupt keine Pause in ihrem Spielplan haben und am Samstagabend in ihrem letzten Spiel des Jahres in der 2. Bundesliga Pro A bei den PS Karlsruhe Lions anzutreten haben (19.30 Uhr), mussten sie die beiden Feiertage zum Teil in der Halle verbringen. „Es ist der Wunsch der Liga, durchzuziehen“, sagt Schalkes Basketball-Chef Tobias Steinert. Und deshalb hat Trainer Alexander Osipovitch auch ein strammes Programm durchgezogen, „um eine optimale Vorbereitung zu schaffen“, wie Tobias Steinert sagt.

Was die beiden Mannschaften verbindet, ist, dass sie ihre vergangenen vier Partien verloren und wie drei andere Teams – die Panthers Schwenningen, die Artland Dragons und das Team Ehingen Urspring – acht Punkte haben. Allerdings liegt Karlsruhe auf dem letzten Nicht-Abstiegsplatz und Schalke auf dem ersten Abstiegsplatz. Und deshalb kommt diese Partie auch locker über den Status einer stinknormalen hinaus. „Das wird ein sehr wichtiges Spiel“, sagt Tobias Steinert, der sich am Samstag um 10 Uhr mit der Mannschaft auf den Weg nach Baden-Württemberg machen wird. „Gerade nach den vergangenen beiden Wochen.“

Das Jahr 2020 startet mit einem Montag-Heimspiel

Dass es am Tabellenende der 2. Bundesliga Pro A so „brutal eng ist“, wie der Schalker Basketball-Abteilungsleiter sagt, „hat aber auch etwas Gutes: Für keine Mannschaft ist der Zug schon abgefahren, und an jedem Spieltag kann sich alles drehen.“ Allerdings müssen diese Mannschaften aufpassen, also auch die königsblauen Basketballer, dass ihr Zug nicht frühzeitig in einem Bahnhof steckenbleibt. Tobias Steinert ist vor dieser Partie in Karlsruhe aber sehr zuversichtlich, dass „jeder weiß, worum es geht“. Es geht vor allem auch darum, eine gute Ausgangsposition für 2020 zu schaffen.

Schalkes Headcoach Alexander Osipovitch gastiert mit seinem Team bei den PS Karlsruhe Lions. Foto: Oliver Mengedoht

Apropos: Das neue Jahr wird für die Schalker mit einem Montag-Heimspiel am 6. Januar (19.30 Uhr) gegen die MLP Academics Heidelberg beginnen, weil die Willy-Jürissen-Halle am Wochenende zuvor und danach wegen der Oberhausener Hallenfußball-Stadtmeisterschaft blockiert ist.

Jordan Spencer ist nach wie vor nicht schmerzfrei

Das Projekt fünfter Saisonsieg werden die Schalker, die sich auf ein Wiedersehen mit Niclas Sperber freuen dürfen, voraussichtlich mit denselben zehn Spielern wie in den vergangenen Partien angehen. Allerdings muss Alexander Osipovitch, der als Headcoach der Königsblauen noch ohne Sieg ist, erneut um Jordan Spencer bangen. Der Brite hat zwar trainiert, ist wegen seiner Leistenzerrung allerdings immer noch nicht schmerzfrei. „Wir müssen abwarten, ob es am Samstag reichen wird“, sagt Tobias Steinert. Weiterhin fehlen wird Lavon Hightower nach seiner Meniskus-Operation. Der 23-jährige Amerikaner steigert sein Pensum immer mehr, ist aber noch nicht ins Mannschaftstraining zurückgekehrt. „Das ist zwar jetzt ein sehr wichtiges Spiel, aber wir werden kein Risiko eingehen“, sagt Tobias Steinert.

Der Schalker Basketball-Boss ist übrigens nicht nur auf den Auftritt seines Teams, sondern auf den des Löwenrudels in der Europahalle an der Hermann-Veit-Straße 7 gespannt. Und warum? „Die Karlsruher haben in der Preseason auf der einen oder anderen Position noch einiges getan“, antwortet er. „Aber die Ergebnisse sind dadurch nicht besser geworden.“ Es folgt aber auch gleich die Warnung: „Wir dürfen die auf keinen Fall unterschätzen.“ Erst recht nicht deren Maurice Pluskota, den deutschen Top-Center mit BBL-Erfahrung. „Wir müssen“, betont Tobias Steinert, „auf der Hut sein.“