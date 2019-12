Gelsenkirchen. Schalkes U-15-Team feiert beim 2:0 über den Hombrucher SV seinen siebten Saisonsieg in der C-Junioren-Regionalliga. Die U 16 patzt gegen Waltrop.

Schalke jubelt dank Assan Ouédraogo und Enes Kaan Rüzgar

Damit hatten die U-16-Fußballer des FC Schalke 04 nicht gerechnet. Sie kassierten im letzten Spiel des Jahres ihre zweite Saisonniederlage in der B-Junioren-Westfalenliga. Nach dem 1:2 gegen den den VfB Waltrop gehen sie als zweitplatziertes Team mit einem Drei-Punkte-Rückstand auf Spitzenreiter SC Paderborn 07 ins neue Jahr. Erfolgreich war das U-15-Team der Königsblauen, das sich zum Rückrunden-Start mit 2:0 gegen den Hombrucher SV durchsetzte und in der C-Junioren-Regionalliga auf Rang fünf überwintert.

B-Junioren-Westfalenliga

FC Schalke 04 – VfB Waltrop 1:2 (0:1). Das Team von Trainer Willi Landgraf bekam sehr schnell zu spüren, dass da ein Gegner nach Gelsenkirchen gekommen war, der unbedingt etwas reißen wollte. Dabei setzte der Tabellenachte aus Waltrop auf eine stabile Defensive und suchte sein Glück in Kontern. In der 23. Minute, nachdem die Schalker einige gute Möglichkeiten ausgelassen hatte, führte ein solcher auch zur 1:0-Führung der VfB-Mannschaft.

Schalkes U-16-Trainer Willi Landgraf sah eine 1:2-Niederlage seines Teams gegen den VfB Waltrop. Foto: Joachim Kleine-Büning

Nachdem Semih Sarli in der zweiten Halbzeit zum 1:1 ausgeglichen hatte und noch eine gute Viertelstunde Zeit gewesen war, wollte das Schalker U-16-Team seinen siebten Saisonsieg. Das Tor fiel aber auf der anderen Seite, und zwar in der Schlussminute – 1:2. „Gegen einen sehr tief stehenden Gegner haben wir uns vor allem in der ersten Halbzeit sehr gut präsentiert“, sagte Trainer Willi Landgraf auf knappenschmiede.de. „Insgesamt fehlten ein wenig die Cleverness und die Konsequenz in der Chancenverwertung, sonst hätte die Partie bei gefühlt 90 Prozent Ballbesitz auch ganz anders ausgehen können.“

Tore: 0:1 Leonardo Jurisic (23.), 1:1 Semih Sarli (66.), 1:2 Dylan Pires (80.).

FC Schalke 04 U 16: Lenuweit - Karademir (41. Haidoura), Milic, Lanfer, Pinke (55. Klöckner) - Gyamfi, Pannewig (61. Murati), Özat, Sarli - Ferreira, Tonye (68. Korytowski).

C-Junioren-Regionalliga

FC Schalke 04 – Hombrucher SV 2:0 (2:0). Vor allem dank ihrer überzeugenden ersten 35 Minuten haben die Schalker U-15-Fußballer ihren siebten Saisonsieg gefeiert. „Die starken Windböen und der schnelle Kunstrasen haben es beiden Mannschaften nicht einfach gemacht, den Ball zu kontrollieren“, berichtete Trainer Jakob Fimpel. „Dafür haben wir eine starke erste Halbzeit hingelegt, in der wir sowohl aus dem Spiel heraus als auch nach Standardsituationen torgefährlich waren.“

Erstmals hatten die Königsblauen den Torschrei in Minute elf auf den Lippen, aber Lennart Bollenberg traf nach einer Ecke den Innenpfosten. Drin war der Ball sechs Minuten später. Enes Kaan Rüzgar bediente Assan Ouédraogo, der zum 1:0 traf. In der 30. Minute trug sich der Vorbereiter selbst in die Torschützenliste ein – 2:0. „In der zweiten Halbzeit wurde das Spiel dann wilder und zerfahrener“, sagte Jakob Fimpel, dessen Team nun auch mit dem Gegenwind zu kämpfen hatte. (AHa)

Tore: 1:0 Assan Ouédraogo (17.), 2:0 Enes Kaan Rüzgar (30.).

FC Schalke 04 U 15: Podlech - Barthel, Bollenberg, Likaj, Becker - Grüger, Rüger, Adigüzel -Rüzgar, Hadzha (47. Arican), Ouédraogo (65. Chana).