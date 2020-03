Torsten Fröhling hatte nach dem Schlusspfiff im Bottroper Jahnstadion ein bisschen Mühe, das Unentschieden seiner U-23-Fußballer gegen Regionalliga-Schlusslicht SV Bergisch Gladbach 09 einzuordnen. „Ein Sieg wäre ein ganz großer Befreiungsschlag gewesen“, meinte der Trainer der U 23 des FC Schalke 04 nach dem 1:1 (1:1). „Aber so ein Spiel kann auch ganz schnell nach hinten losgehen.“

Der 53-jährige Fußball-Lehrer sagte es zwar nicht so, aber es war zu deutlich spüren, dass er sich mehr über Schiedsrichter David-Markus Koj ärgerte als über das Resultat – und zwar darüber, dass Innenverteidiger Mike Jordan in der 78. Minute die Rote Karte gesehen und Jason Ceka die Partie mit einem Nasenbeinbruch beendet hatte.

Schiedsrichter David-Markus Koj will einen Ellbogen-Schlag gesehen haben

Somit werden die Personalsorgen des königsblauen U-23-Teams in den nächsten Wochen wohl noch größer. Ob es hilft, dass Mike Jordan gesagt hat, überhaupt nichts gemacht zu haben, als Bergisch Gladbachs Durgun Cenk bei einem Schalker Freistoß laut geschrien hatte und wie ein nasser Sack umgefallen war? Für David-Markus Koj jedenfalls war es eine Tätlichkeit, er wollte einen Ellbogen-Schlag des 21-Jährigen gesehen haben. „Mike kann keinem Menschen wehtun, er hat nichts gemacht“, sagte Torsten Fröhling und bewies Humor: „Ich werde einen Antrag stellen, dass Tomasz noch mal spielen darf.“ Der 48-jährige Co-Trainer Tomasz Wałdoch, der beim FC Schalke 04 zu den Ehrenspielführern gehört.

Tomasz Wałdoch, der 48-jährige Co-Trainer der U-23-Fußballer des FC Schalke 04. Foto: Joachim Kleine-Büning

Trotz dieser unglücklichen Umstände – vor der Partie hatte sich zu allem Überfluss auch noch Kapitän Christian Eggert krankgemeldet – ließ es der U-23-Trainer der Königsblauen nicht aus, auch seine Mannschaft deutlich zu kritisieren, die nicht in der Lage gewesen war, an die gute Leistung der Vorwoche (2:0 beim SC Fortuna Köln) anzuknüpfen. „Manche“, formulierte Torsten Fröhling, „sind nicht an ihre Qualitätsleistung herangekommen.“

Nur 100 Zuschauer im Bottroper Jahnstadion

Er machte auch kein Geheimnis daraus, dass ihm die erste Halbzeit überhaupt nicht gefallen hatte, und er wollte auch gar nicht ausführlich darüber reden, dass seinem Team in der zwölften Minute – kurz nach dem Pfosten-Knaller von Kapitän Philip Fontein und der überraschenden 1:0-Führung des SV 09 – nach einem Foul an Fatih Candan ein Elfmeter versagt worden war. „Den hätte Schalke bekommen müssen“, sagte Bergisch Gladbachs 28-jähriger Trainer Helge Hohl.

Immerhin schafften die Gastgeber vor nur 100 Zuschauern vor der Pause den Ausgleich. „Folgerichtig“, wie Helge Hohl sagte. „Ein schön herausgespieltes Tor“, meinte Torsten Fröhling. Ausgangspunkt war Sandro Plechaty, der den Ball von der rechten Seite hereinbrachte, und schließlich kam Blendi Idrizi erfolgreich zum Abschluss, als er gegen die Laufrichtung von Bergisch Gladbachs Keeper Peter Stümer schoss und damit zum 1:1 traf.

Schalkes Fatih Candan scheitert an Torwart Peter Stümer

Zur zweiten Halbzeit reagierte Torsten Fröhling und richtete seine Mannschaft unter anderem einen Tacken offensiver aus, indem er Fatih Candan weiter nach vorne beorderte, so dass Luca Schuler nun einen Sturm-Partner hatte. Und das Ergebnis? „Wir hatten mehr Ballbesitz, haben uns aber nicht richtig zwingende Chancen erspielt“, sagte der Schalker U-23-Trainer. Die wohl beste Möglichkeit im zweiten Abschnitt ließ Fatih Candan in der 62. Minute aus. Der 30-jährige Routinier setzte sich zwar klasse durch, scheiterte dann aber an Peter Stümer. Den Lucky Punch, von dem Bergisch Gladbachs Trainer Helge Hohl sprach, hätte auf der anderen Seite der 19-jährige David Mamutovic setzen können, doch Schalkes Schlussmann Krystian Wozniak parierte in der 70. Minute klasse – und das nicht zum ersten Mal.

Wäre es passiert, wäre Torsten Fröhling noch enttäuschter gewesen. Und der Blick in die Gesichter der Trainer bei der Pressekonferenz bewies, dass es trotz des Unentschiedens einen Sieger gegeben hatte. „Wir sind über den Punktgewinn glücklich“, sagte Bergisch Gladbachs Helge Hohl. Sein Gegenüber Torsten Fröhling hofft nun vor allem, dass die Strafe für Mike Jordan milde ausfallen wird. Aber er hat ja noch seinen Co-Trainer: den 48-jährigen Tomasz Wałdoch.

Tore: 0:1 Daniel Isken (11.), 1:1 Blendi Isdrizi (38.).

FC Schalke 04 U 23: Wozniak - Frölich, Jordan, Lübbers, Riemer - Fontein - Plechaty, Candan (76. Ceka, 90.+3 Saho Sarho), Idrizi, Grinbergs (87. Firat) - Schuler (72. Gyamenah).