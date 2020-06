Schalke: Das sagt Can Bozdogan nach seinem Bundesliga-Debüt

Gelsenkirchen. „Ich kann das Ganze noch gar nicht richtig realisieren“, sagt Can Bozdogan nach seinem Bundesliga-Debüt, nach dem Schalker 1:1 gegen Leverkusen.

Schon am Sonntag vor einer Woche beim 1:1 beim 1. FC Union Berlin hatte er erstmals im Kader des Fußball-Bundesligisten FC Schalke 04 gestanden. Sieben Tage später durfte Can Bozdogan sein Debüt in der deutsche Eliteklasse feiern. Der 19-Jährige stand beim 1:1 gegen Bayer 04 Leverkusen sogar in der Startelf. „Ich kann das Ganze noch gar nicht richtig realisieren“, sagte Can Bozdogan nach seinen ersten 69 Bundesliga-Minuten auf schalke04.de.

Cheftrainer David Wagner hatte den Kapitän der königsblauen A-Junioren, die die abgebrochene Saison in der Bundesliga-Staffel West auf dem sechsten Rang beendet haben, schon länger im Blick. Der Mittelfeld-Mann, der am Sonntag das Trikot mit der Nummer 40 trug, durfte im Januar auch schon mit ins Trainingslager nach Fuente Álamo, das er jedoch wegen einer Knieverletzung vorzeitig abbrechen musste – und die ihn schließlich auch zu einer sehr langen Pause zwang.

Can Bozdogan: „Leverkusen hatte viel Ballbesitz und ebenfalls gute Chancen“

Diese Pause endete aber am Sonntag, und für Can Bozdogan, der vor dieser Saison vom 1. FC Köln nach Gelsenkirchen gekommen war, erfüllte sich ein Kindheitstraum. „Auf diesen Tag habe ich immer hingearbeitet“, sagte er. Von seiner Premiere hatte Can Bozdogan wenige Stunden vor dem Anpfiff erfahren.

„Am Morgen vor dem Spiel hatten wir noch einmal eine kurze Einheit. Da hat sich angebahnt, dass ich in der Anfangsformation stehen könnte“, erzählt der Mittelfeld-Mann mit dem starken linken Fuß. „Danach hat David Wagner dann noch einmal mit mir gesprochen. Ich habe mich riesig gefreut. Natürlich war ich auch aufgeregt, gerade in den Minuten unmittelbar vor dem Anpfiff.“

Zu einem perfekten Debüt fehlte dem deutschen Junioren-Nationalspieler nur ein perfektes Resultat. Er macht kein Geheimnis daraus, dass „wir natürlich gerne alle drei Punkte geholt hätten“, wie er sagt. „Aber am Ende ist das Ergebnis verdient, denke ich. Leverkusen hatte viel Ballbesitz und ebenfalls gute Chancen.“ (AHa)