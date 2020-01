Schalke. Die Oberliga-Handballer des FC Schalke 04 treffen am Samstag auf den Tabellendritten TSG A-H Bielefeld und somit auf eine herausragende Deckung.

Schalke braucht gegen Altenhagen Tempo, Tempo, Tempo

Sechs Tage nach der 24:36-Klatsche beim VfL Mennighüffen wartet auf die Oberliga-Handballer des FC Schalke 04 eine sehr anspruchsvolle Aufgabe. Und Trainer Sebastian Hosenfelder hat für das Heimspiel gegen den Tabellendritten TSG A-H Bielefeld vor allem einen Wunsch: Tempo, Tempo, Tempo. „Wir müssen versuchen, zu vielen leichten Toren zu kommen“, sagt der 39-Jährige und spricht von einer Flucht nach vorne. Anwurf wird am Samstag um 19.30 Uhr in der Schürenkamp-Halle sein.

Sebastian Hosenfelder macht auch kein Geheimnis daraus, dass ihn die beste Abwehr der Liga erst vor einer Woche wieder ein bisschen begeistert hat, als sich die Altenhagener mit 23:15 gegen den TuS 09 Möllbergen durchsetzten und sich das Team aus Porta Westfalica für fast jedes Tor quälen musste. „Das ist schon eine Top-Deckung mit tollen Torhütern dahinter“, sagt der Schalker Trainer und erinnert sich besonders an einen TSG-Keeper aus der Hinrunden-Partie – an Johnny Dähne, der „in der zweiten Halbzeit sehr gut ins Spiel gekommen ist“, sagt Sebastian Hosenfelder über den seit Donnerstag 38-jährigen Schlussmann, dessen Fußball-Herz königsblau schlägt und der in der kommenden Saison für die Sportfreunde Loxten zwischen den Pfosten stehen wird.

20:24-Niederlage im Hinspiel

Dass die TSG A-H Bielefeld inzwischen fast schon traditionell ihren eigenen Ansprüchen hinterherwatschelt, dem Aufstieg in die 3. Liga, überrascht Sebastian Hosenfelder nicht wirklich. „Ich hätte nicht damit gerechnet, dass Loxten so lange mithält“, sagt er. „Aber der Kader des ASV Hamm-Westfalen II ist nun mal einen Tacken besser.“

Auch wenn zahlreiche Faktoren für den Favoriten sprechen, also für die TSG A-H Bielefeld, können die Schalker das lange Zeit gute Gefühl aus dem Hinspiel (20:24) mitnehmen sowie die Tatsache, dass „wir in dieser Woche gut trainiert haben“, wie Sebastian Hosenfelder sagt. Erst kurzfristig will er entscheiden, ob er die angeschlagenen Philipp Gemsa (Rücken) und Nico Helfrich (Wade) einsetzen wird.