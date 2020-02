Schalke 04 will gegen die Kirchheim Knights nachlegen

Nach dem Auswärtssieg beim Team Ehingen Urspring steht für die Basketballer des FC Schalke 04 das nächste wichtige Spiel in der 2. Basketball-Bundesliga Pro A auf dem Programm. Am Mittwoch ist um 19.30 Uhr der VfL Kirchheim Knights Gast in der Willy-Jürissen-Halle in Oberhausen.

„Jedes einzelne Spiel wird für uns jetzt ein entscheidendes, denn in den letzten zehn Spielen kann alles passieren. Vor allem, weil die Liga so ausgeglichen ist und jeder jeden schlagen kann“, sagt Schalkes Headcoach Alexander Osipovitch. „Es ist natürlich nicht optimal, dass wir so wenig Zeit zwischen den beiden Partien haben, aber mit der Situation müssen alle Teams leben.“

Die Kirchheim Knights belegen aktuell mit zehn Siegen aus 22 Spielen den zehnten Platz. Sie haben allerdings die vergangenen beiden Partien verloren. Das Hinspiel gegen die Schwaben, bei dem bereits Alexander Osipovitch an der Seitenlinie stand, war für Schalke zugleich auch der erste Saisonsieg. Mit einem 80:75 nahm man die Punkte mit nach Gelsenkirchen.

Bei den Knappen sind Migel Wessel und Lavon Hightower auch gegen die Knights fraglich. Beide mussten bereits gegen Ehingen aussetzen. Während Wessel aufgrund einer Mandelentzündung fehlte, plagten Hightower Schmerzen am Knie. Ihre Einsätze werden sich kurzfristig entscheiden.