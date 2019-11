In den drei Wettbewerben des Westfalenpokals im Jugendfußball müssen die hochklassig spielenden Mannschaften des FC Schalke 04 in den ersten beiden Runden wie gehabt erst einmal zuschauen. Dafür stehen für zwei von drei Kreispokalsiegern die Gegner fest.

Die A-Junioren der SSV Buer treten in der ersten Runde am 15. Dezember beim Detmolder A-Kreisligisten FSV Pivitsheide an. Bei einem Sieg würden sie am 23. Februar Heimrecht gegen Westfalenligisten SV Rödinghausen genießen, der das Herforder Kreispokalfinale gegen den VfL Holsen mit 3:0 gewonnen hat. In der vergangenen Saison waren die U19-Kicker des FC Schalke 04 nach einer fast schon sensationellen 0:1-Niederlage beim TSC Eintracht Dortmund bereits in ihrem ersten Spiel im Westfalenpokal ausgeschieden.

Die Bueraner B-Junioren haben in der ersten Runde des Westfalenpokals ein Freilos erhalten. Sie treten erst im kommenden Jahr am 23. Februar 2020 beim Gewinner der Partie zwischen dem TBV Lemgo und der JHV Lohe-Bad Oeynhausen an.

Auch die C-Junioren der SSV Buer können sich am Termin der ersten Runde ausruhen, sie steigen ebenfalls erst in der zweiten Runde in den Wettbewerb ein. Am 22. Februar 2020 spielen sie beim VfB Waltrop, der das Kreispokalfinale Recklinghausens gegen den TuS Haltern mit 2:0 gewonnen hat.