Gelsenkirchen. Schalkes Basketballer haben ein wichtiges Spiel vor der Brust: Montagabend kommt Konkurrent Artland Dragons in die Willy-Jürissen-Halle.

Schalke 04: Heute Härtetest für Hightower

Schalkes Basketballer sind heute Abend (19.30 Uhr, Willy-Jürissen-Halle) schon wieder im Einsatz. Gegen die Artland Dragons, einen Mitkonkurrenten im unteren Tabellendrittel, geht es dabei um ganz wichtige Punkte für die königsblauen Korbjäger.

„Allen bei uns ist bewusst, dass noch ein langer Weg zu gehen ist“, sagt Basketball-Abteilungsleiter Tobias Steinert. Dem knappen 83:82-Heimerfolg zuletzt gegen Heidelberg folgte am Freitagabend eine 81:94-Niederlage in Paderborn. Die Ostwestfalen versenkten 16 von 36 Dreier-Versuchen und waren von Schalke nicht zu stoppen. „Es ist schon sehr ärgerlich, wenn dir diese Dreier-Würfe so um die Ohren fliegen, aber solche Begegnungen gibt es. Jetzt geht es darum, gegen die Artland Dragons wieder eine engagierte Leistung abzurufen“, sagt Tobias Steinert.

Dass die Mannschaft aus Quakenbrück zuletzt Phoenix Hagen mit einem 104:68 zurück nach Westfalen schickte und dabei erstmals in dieser Saison die 100-Punkte-Marke übertraf, war eine der größeren Überraschungen in dieser Spielzeit. „So ein deutliches Resultat war nicht zu erwarten, zumal Hagen davor gute Ergebnisse erzielt hatte und die Dragons eben noch nicht diese starken Spiele abgeliefert hatten. Aber wir bewerten das nicht über. Es geht heute Abend wieder bei Null los“, sagt Tobias Steinert gelassen.

Fällt Oehle bei den Dragons aus?

Möglicherweise müssen die Dragons, die 2008 Pokalsieger wurden, auf ihren Hünen Robert Oehle verzichten. Er wurde gegen Hagen wegen einer Auseinandersetzung, die einer Foul-Entscheidung folgte, von den Unparteiischen disqualifiziert. Ob Oehle auch für das Schalke-Spiel gesperrt wird, war am Sonntag noch offen. „Oehle ist für Artland ein extrem wichtiger Spieler. Ungelegen käme uns sein Ausfall bestimmt nicht“, so Steinert. Gelegen käme den Schalkern dagegen das Comeback von Forward Lavon Hightower, der zuletzt sechs Wochen wegen einer Knieoperation zusehen musste und in Paderborn erstmals wieder im Trikot auf der Bank saß. Zum Einsatz brachte Trainer Alexander Osipovitch seinen Schützling aber nicht. Das Risiko war noch zu groß.

„Lavon ist einer der Spieler, die uns mehr Tiefe geben. Es wäre ein Gewinn, wenn er zurückkommt“, sagt Steinert. Vor dem Spiel soll der Amerikaner einen Härtetest absolvieren. Steinert: „Wenn sich Lavon gut fühlt und es keine Probleme gibt, dann dürfte seinem Comeback nichts im Wege stehen.“ Ein Nachfolger für den nach Leicester abgewanderten Jordan Spencer ist heute noch nicht dabei. Die geplante Verpflichtung von Shooting Guard Tucker Hamond (25/zuletzt Zypern) zieht sich noch etwas.