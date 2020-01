Gelsenkirchen. Frode Grodas kennt sich aus: Als Torwart-Trainer arbeitet er für die norwegische Nationalelf. Was sagt er zur Keeper-Situation auf Schalke?

Schalke 04: Das hält Frode Grodas von Alex Nübel

Eines ist Frode Grodas wichtig: Er will Schalkes Coach David Wagner nicht in dessen Torwart-Entscheidung reinreden. Doch wenn man den Worten des Ex-Schalke-Schlussmanns und heutigen Torwarttrainers der norwegischen Nationalmannschaft lauscht, kommt man zu dem Schluss: Grodas würde Freitag in Berlin vermutlich auf den nach seiner Vier-Spiele-Sperre wieder einsatzberechtigten Alexander Nübel setzen.

„Ich kann Markus Schubert nicht wirklich beurteilen“, erklärt der 55-Jährige, „dazu hab ich ihn nicht oft und lange genug spielen sehen. Aber Nübel ist schon ein sehr starker Torwart mit einer großen Ausstrahlung.“ Frode Grodas brauchte nur ein Spiel, um zu erkennen, was für ein gewaltiges Potenzial da zwischen den Pfosten stand.

Tief beeindruckt von den Qualitäten

Frode Grodas im Sommer 2001 beim Test gegen Adler Osterfeld im Trikot des FC Schalke 04. Foto: Foto: firo / firo

„Ich sah Nübel erstmals im vergangenen Sommer bei der U21-Europameisterschaft 2019 in Italien über volle 90 Minuten“, erzählt Grodas: „Ich hatte mir schon gedacht: Wenn einer den Ralf Fährmann auf Schalke verdrängt, dann muss er einiges drauf haben. Aber was ich dann sah, hat mich echt beeindruckt. Nübel ist sehr explosiv, hat einen guten Körper und gute fußballerische Anlagen.“

Dass der 23-Jährige im Sommer, nach nicht einmal zwei vollen Bundesliga-Spielzeiten als Nummer 1, zum FC Bayern wechselt, hat den Norweger dennoch überrascht: „Vielleicht hätte er besser noch ein paar Jahre bei Schalke dranhängen sollen“, sagt Grodas, der in Chelsea, Tottenham und Schalke selbst meist das harte Holz der Ersatzbank spürte: „Bei Bayern wartet in Manuel Neuer ein absoluter Gigant als Konkurrent. Sicher, Nübel ist ein Riesentalent, aber Neuer zu verdrängen wird schwer.“