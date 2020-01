Routinier Oczipka spürt das Feuer bei Schalke 04

Bastian Oczipka ist die gute Laune anzumerken. Schalkes Linksverteidiger ist nicht nur der Dauerbrenner in seinem Team, sondern genießt auch die nötige Wertschätzung. Vor wenigen Tagen verlängerten die Königsblauen den im Sommer auslaufenden Vertrag mit dem Abwehrroutinier vorzeitig bis Juni 2023. „Ob das schon ein Rentenvertrag ist, wird man sehen“, sagt Oczipka mit einem breiten Lächeln. Als Fußball-Opa sieht sich der 31-Jährige ohnehin nicht. Ganz im Gegenteil. „Ich fühle mich fit und voller Energie.“

Das sieht auch Schalke so. „Basti ist einer der Eckpfeiler unserer Mannschaft, der in der Hinrunde als absolut verlässliche Größe auf der linken Außenbahn einen wichtigen Beitrag dazu geleistet hat, das Team zu stabilisieren“, fasst Sportvorstand Jochen Schneider zusammen und blickt auch auf die Notsituation, die Schalke nach dem Wegbrechen mehrerer Defensivleute zu überstehen hatte, zurück. Oczipka sprang dreimal als Innenverteidiger ein. Schneider: „Bastian hat das nahtlos fortgesetzt. Er ist ein echter Teamplayer.“

Der frühere Frankfurter musste nicht lange überlegen, als es darum ging, das Arbeitspapier vorzeitig auszudehnen. „Die Zeit auf Schalke hat mir bisher große Freude gemacht, auch wenn wir in der letzten Saison eine schwierige Phase hatten. Aber man sieht auch, dass es im Fußball sehr schnell gehen kann. Wir haben das Management und den Trainer gewechselt. Hier auf Schalke entsteht etwas.“ Oczipka ergänzt: „Das Feuer brennt. Wir haben unsere Fans angezündet. Das erste Rückrundenspiel gegen Mönchengladbach hat Riesenspaß gemacht.“

Konkurrenz? Oczipka bleibt cool

Die Tatsache, dass Schalke 04 mit dem Franzosen Jean-Clair Todibo (20) einen neuen Abwehrspieler vom spanischen Top-Klub FC Barcelona ausgeliehen hat und dazu Juan Miranda (20/ebenfalls Leihgabe aus Barcelona) auf den Durchbruch hofft, lässt Oczipka nicht unruhig werden. „Man hat immer Konkurrenz. Der muss man sich stellen. Im Endeffekt spielt derjenige, der die bessere Form hat oder der aktuell stärker auftritt. Darauf kann man sich aber nicht ausruhen, sondern muss das Woche für Woche bestätigen und sich immer wieder neu beweisen.“

Bastian Oczipka beim Schalker Training.. Foto: firo Sportphoto/Ralf Ibing / firo Sportphoto

Bisher sind die Arbeitsnachweise von Bastian Oczipka griffig. Der gebürtige Bergisch Gladbacher war in allen 20 Pflichtspielen der Schalker von der ersten bis zur letzten Sekunde dabei. In der vergangenen Saison konnte er wegen einer Leistenoperation nur 21 Ligaspiele absolvieren. In seinem ersten Schalke-Jahr stand bei Oczipka die „29“ als Einsatzzahl in der Bundesliga. In der Serie 2016/2017 kam der Defensivmann bei Eintracht Frankfurt auf 33 Spiele. „34 Spiele habe ich in meiner Profi-Laufbahn glaube ich noch nicht am Stück gemacht“, rechnet Oczipka durch. Möglicherweise klappt es jetzt auf Schalke.

Am Samstag (18.30 Uhr/Sky) geht es für die Königsblauen zum amtierenden Meister Bayern München. Eine wichtige Partie, um die Chancen Richtung Champions League zu untermauern und die bisher glänzende Ausgangsposition zu verteidigen. Nicht alle Experten glauben bei Schalke an den großen Wurf. Ex-Bayern-Leitwolf Lothar Matthäus tippte gerade in einer Boulevardzeitung die restlichen Rückrundenspiele durch. Nach seiner Prognose landet die Mannschaft von Trainer David Wagner am Saisonende auf Platz sechs. Oczipka schulterzuckend: „Das bringt mich ehrlich gesagt nicht weiter.“

Er kündigt an: „Wir sind geil aus der Winterpause gekommen und wollen weiter Gas geben. Natürlich liegt die Messlatte mit jedem Erfolg höher. Es ist wichtig, dass wir Konstanz in unsere Leistungen reinbringen.“ Bastian Oczipka hofft, dass es am kommenden Wochenende für Schalke erfolgreich weiterläuft. „Bayern ist für mich von der Qualität her die beste Mannschaft in Deutschland. Es ist für uns das schwerste Saisonspiel, aber wir laufen mit viel Selbstvertrauen auf.“