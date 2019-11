Robert Ortmann etabliert sich in der deutschen Spitze

Warendorf. Beim Internationalen Deutschland-Pokal der Rettungsschwimmer in Warendorf ist der 22-Jährige Gelsenkirchener der sechstbeste deutsche Allrounder.

Rund 220 Rettungssportler aus acht Ländern nahmen im westfälischen Warendorf am 27. Internationalen Deutschlandpokal im Rettungsschwimmen teil. Zum Abschluss der Wettkampfsaison treten die Sportler sowohl in Einzel- als auch in Mannschaftswettbewerben gegeneinander an. Im Mittelpunkt steht dabei der Wettstreit der Nationen. Daneben ermitteln Auswahlteams von 15 der 18 DLRG-Landesverbände ihren Sieger.