Resses Trainer Conradi hat noch ein bisschen aufgeräumt

In der Fußball-Landesliga geht es bereits am 9. Februar weiter. Deshalb hat die vom Abstieg bedrohte Mannschaft von Viktoria Resse schon jetzt die Vorbereitung auf die Rest-Saison aufgenommen. Trainer Frank Conradi hat die Winterpause genutzt, um den Kader etwas auszudünnen. Er arbeitet künftig mit nur noch 21 Spielern zusammen.

Nach Berke Güner, Torhüter Chris Maciejewski, Emmanuel Tabi und Mauricio Guisado Santana haben sich die Resser von zwei weiteren Akteuren getrennt. „Ich weiß, was unseren Verein stark gemacht hat, welche Werte wichtig waren“, betont der Coach. „Es wird Zeit, dahin zurückzukehren. Mit allen Konsequenzen.“ Reber Urtekin, ein weiterer Schlussmann, und Ferhat Sahin gehören künftig ebenfalls nicht mehr zum Kader der ersten Mannschaft. „Wir danken ihnen für ihr Engagement in der Hinrunde“, sagt Frank Conradi, der weitere Veränderungen bis zum ersten Meisterschaftsspiel des neuen Jahres zu Hause gegen TuS Bövinghausen nicht ausschließen will.

Moise Touré ist wieder fit

Zum Jahresauftakt verkündete er aber nicht nur Abgänge, sondern auch einen Zugang: Nino Schlutt. Der 27-Jährige kommt vom Bezirksligisten SpVg BG Schwerin und soll den personellen Notstand in der Innenverteidigung lindern. Dieser Notstand ist in der Hinrunde auch durch den verletzungsbedingten Ausfall von Dominik Lücke entstanden. Der Routinier steht jetzt vor dem Comeback. Seine Adduktorenverletzung scheint überwunden zu sein.

Auch von Moise Touré kamen zuletzt positive Signale. Der Mittelfeldspieler absolvierte sein bislang letztes Spiel für die Viktoria bei der Feldmeisterschaft im vergangenen Sommer. Danach setzte ihn eine hartnäckige Krankheit mit wochenlangem Krankenhausaufenthalt außer Gefecht. Jetzt ist er wieder fit. Er hat bereits erste Laufeinheiten bestritten. Auch das Comeback von Moritz Eckstein (Schambeinverletzung) sollte nicht mehr allzu lange auf sich warten lassen.

Testspiel am 12. Januar beim SuS Olfen

Die Rolle des Pechvogels haben jetzt zwei andere Spieler übernommen: Mirko Blaschek und Daniel Samson. Mirko Blaschek fällt wohl das gesamte Jahr aus, weil er sich im letzten Heimspiel vor der Winterpause beim 3:1-Sieg gegen die DJK Wattenscheid erneut einen Kreuzbandriss im linken Knie zugezogen hat. Daniel Samsons steht wohl ebenfalls vor einer längeren Zwangspause. Ihm macht, so wie diagnostiziert wurde, eine Schambeinentzündung zu schaffen.

Das erste Testspiel unter freiem Himmel haben de Resser für den 12. Januar (Sonntag) um 15.30 Uhr beim SuS Olfen vereinbart. Bis zum Wiederbeginn der Meisterschaftsrunde stehen folgende weitere Testspiele auf dem Programm: am 16. Januar (Donnerstag) um 19.30 Uhr beim FC Marl, am 19. Januar (Sonntag) um 15 Uhr beim SV Rot-Weiß Deuten, am 26. Januar (Sonntag) um 15 Uhr beim TuS Harpen und am 2. Februar (Sonntag) um 15 Uhr beim VfB Kirchhellen.