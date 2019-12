Resse 08 und Erle 19 schießen sich zum großen Derby

Wenn es bei den Hallenfußball-Kreismeisterschaften der Erstmannschaften zum Duell zwischen dem VfL Resse 08 und der Spvgg Erle 19 kommt, geht es hoch her. So war es schon bei der Ausgabe im vergangenen Jahr, als sich die beiden Mannschaften, deren Sportanlagen nur wenige Kilometer auseinander liegen, in der Vorrunde mit einem spektakulären 5:5-Remis trennten. Und so war es auch bei der diesjährigen Auflage. Die bis dahin dreimal siegreichen Erler forderten in ihrem letzten Spiel dieses Samstagabends die ebenfalls bisher durchweg siegreichen Resser zum Duell um Platz eins in der Gruppe A. Und die Partie zwischen den beiden A-Kreisligisten hielt, was sie versprach – sowohl auf dem Platz, als auch auf den Rängen.

Letzteren Vergleich gewannen die 19er zwar dank der lautstarken Unterstützung des hauseigenen Fan-Klubs namens „Erler Knappen“, auf dem Hallenparkett beackerten sich beide Teams in einem spektakulären Spiel, in dem nahezu minütlich die Führung wechselte, aber ohne letztlich einen Sieger zu küren: 4:4 hieß es, nachdem beide Kontrahenten in der letzten Minute wegen einer doppelten Zeitstrafe sogar nur noch im Zwei-Gegen-Zwei gespielt hatten. Dennoch war es ein Ergebnis, mit dem letztlich beide Seiten gut leben konnten, denn es bot jeweils die Aussicht auf ein weiteres, noch viel knackigeres Derby.

SV Hessler 06 Erster in Gruppe B

In der Zwischenrunde, für die sich die Erler wegen des besseren Torverhältnisses als Gruppensieger und die Resser als -zweiter qualifizierten, treffen die Veilchen nämlich am 2. Januar auf ihren Platzrivalen Erler SV 08 aus der Bezirksliga, der VfL misst sich einen Tag später mit dem ebenfalls am Emscherbruch beheimateten Landesligisten Viktoria Resse. Null-Acht-Co-Trainer Björn Thiele, der in der Halle Chefcoach Markus Schmeling ersetzte, konnte mit dem Ergebnis daher gut leben: „Wir wussten, dass Erle 19 heute der schwerste Gegner ist. Die Zuschauer haben das gleiche Spektakel gesehen, wie im letzten Jahr, nur mit je einem Tor weniger. Mit dem 4:4 können beide Teams zufrieden sein, denn beide sind weiter und belohnen sich mit einem weiteren Derby“, stellte er fest.

Schauplatz der Titelkämpfe: die Schürenkamp-Halle an der Grenzstraße. Foto: Heinrich Jung

In der Zwischenrunde treffen seine Resser, die in der Gruppe A die weiteren Kontrahenten Arminia Ückendorf (2:0) und Schwarz-Blau Gladbeck (6:1) schlugen und zudem noch den 2:0-Sieg über die nicht angetretenen Kicker des FC Zrinski gutgeschrieben bekamen, nun unter anderem auch auf Adler Feldmark. Der kriselnde Tabellenachte der Kreisliga A2 setzte sich in der Gruppe B hinter dem viermal siegreichen SV Hessler 06 als Zweiter durch. Entscheidend war der 2:1-Erfolg im vorletzten Duell des Tages gegen den späteren Dritten Preußen Gladbeck.

VfL Resse 08 will jetzt in die Endrunde

Darüber hinaus bezwang das Team von Interimstrainer Tamer Senses die Spvgg Westfalia Buer, die sich im Vorjahr noch überraschend in die Zwischenrunde gespielt hatte, mit 3:2 und C-Ligist und Platznachbar VfB Gelsenkirchen mit 6:3. Die anfängliche 0:1-Pleite gegen Hessler trübte die positive Stimmung von Tamer Senses daher nicht mehr: „Die letzten beiden Spiele waren richtig gut, davor haben wir uns etwas schwergetan. Trotzdem haben wir gegen Hessler nur 0:1 verloren“, meinte er. „In der Zwischenrunde werden aber andere Kaliber auf uns zukommen, deshalb werden wir dafür noch zwei, drei Spieler in den Kader holen. Alles, was jetzt kommt, ist jedoch Bonus für uns.“

Und der VfL Resse 08? Für den ist die Partie gegen die Viktoria natürlich mehr als ein Bonusspiel. „Es ist immer schön, gegen einen Landesligisten zu spielen. Auf dem Feld waren es zuletzt zwei enge Spiele gegen die Viktoria. Mal schauen, ob das in der Halle auch so sein wird“, sagte Björn Thiele. Viel vorgenommen haben sich seine Schützlinge nach dem bestandenen Stresstest gegen die Spvgg Erle 19 aber auf jeden Fall: „Im Vorjahr sind wir in der Zwischenrunde wegen eines Tores ausgeschieden. Bestenfalls wollen wir diese Punkte diesmal natürlich mehr holen, um unser wegen des Aufstiegs und der starken Hinrunde schon richtig gutes Jahr mit dem Einzug in die Endrunde zu veredeln.“