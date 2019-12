Rasheed Moore schockt Schalke 1,7 Sekunden vor dem Ende

Drei Tage nach der 75:77-Niederlage gegen die Uni Baskets Paderborn haben die Basketballer des FC Schalke 04 in der 2. Bundesliga Pro A ihr nächstes Spitz-auf-Knopf-Spiel verloren. Die Mannschaft von Trainer Alexander Osipovitch musste sich am Mittwochabend im Schwarzwald beim Aufsteiger Wiha Panthers Schwenningen mit 79:82 (39:39) beugen und verpasste ihren fünften Saisonsieg. „Unfassbar“, sagte Schalkes Basketball-Chef Tobias Steinert.

Der 32-Jährige dachte an die letzte Szene, als Marley Jean-Louis mit seinem Drei-Punkte-Wurf gescheitert war. „Das war ein glasklares Foul“, sagte Tobias Steinert. „Es ist hart zu akzeptieren, da kein Foul zu geben. Zumal der Schiedsrichter direkt danebengestanden hat.“ Es gab also keine drei Freiwürfe für Schalke und somit auch keine Chance mehr, noch den Ausgleich zu schaffen und in die Verlängerung zu gehen.

Schwenningen beendet die erste Halbzeit mit einer Null-Prozent-Dreierquote

Eben mit einem Drei-Punkte-Wurf hatte Schwenningens Rasheed Moore das Osipovitch-Team 1,7 Sekunden vor der Schlusssirene geschockt, nachdem Shavar Newkirk zuvor mit einem solchen Versuch gescheitert war und die Schalker 82:79-Führung verpasst hatte. „Er hat sich gut gefühlt, und die Position war ja auch nicht schlecht“, sagte Tobias Steinert und wollte dem 23-jährigen US-Boy keinen Vorwurf machen. „In so einer Phase des Spiels“, sagte er, „musst du auch eine Entscheidung treffen.“

In der ersten Halbzeit lagen die Schalker, die ebenso wie die Gastgeber häufig einen etwas rappeligen Eindruck machten, meistens vorne. Und als Adam Touray einen Korbleger zum 27:20 versenkt hatte, hatten sie erstmals ein Sieben-Punkte-Polster, das jedoch auch ganz schnell wieder weg war, weil die Panthers nach dem 24:29 mit einem 7:0-Lauf konterten und mit 31:29 in Führung gingen. Auffällig war in diesen ersten 20 Minuten, an deren Ende alles ausgeglichen war (39:39), dass beide Teams aus der Distanz fast gar nichts trafen. Für Schwenningen stand sogar eine Null-Prozent-Quote (null von sechs), während die königsblauen Korbjäger immerhin noch bei 13 Prozent landeten (zwei von 15).

Tobias Steinert: „Die Jungs haben einen großen Willen gezeigt“

Nachdem die Schalker im dritten Viertel zwischenzeitlich etwas den Faden verloren hatten, meldeten sich sich im vierten und letzten Abschnitt mit einem starken 13:0-Lauf eindrucksvoll zurück und lagen nach ihrem 60:69-Rückstrand mit 73:69 vorne. „Die Jungs haben wie schon gegen Paderborn Energie reingebracht, sich festgebissen und einen großen Willen gezeigt“, sagte Schalkes Basketball-Abteilungsleiter Tobias Steinert. Was er dann gesehen hatte, war an Spannung und Dramatik kaum zu überbieten. „Das war Nervenkitzel pur“, sagte er.

Nachdem Johannes Joos die 79:77-Führung für die Schalker gelungen war, drehte Rasheed Moore das Spiel wieder. Zunächst versenkte der 24-jährige Amerikaner zwei Freiwürfe zum Ausgleich, ehe er seiner Mannschaft mit seinem verwandelten Dreier von außen den vierten Saisonsieg bescherte.

Viertel: 18:19, 21:20, 24:19, 19:21.

FC Schalke 04: Newkirk (9/1), Jean-Louis (11/3), Spencer (7/1), Joos (8), Dunn (13/2), Touray (21), Szewczyk, Rohwer (2), Gulley (4), Belger (4).