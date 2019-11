Rainer Sowa: „Die Enttäuschung wäre sehr groß“

Trainer Rainer Sowa und die Spvgg Erle 19 haben bisher alle 14 Saisonspiele in der Fußball-Kreisliga A1 gewonnen. Saisonübergreifend sind es schon 29 Siege am Stück – eine sagenhafte Serie.

Erle. Die Spvgg Erle 19 eilt von Sieg zu Sieg. Alles andere als Meisterschaft und Aufstieg zählen nicht für das Team und Trainer Rainer Sowa.

Am Montag jährte sich der Tag, an dem die Spvgg Erle 19 zum bislang letzten Mal nicht als Sieger nach einer Partie in der Staffel 1 der Fußball-Kreisliga A vom Platz gegangen ist. Nach der 1:3-Niederlage beim späteren Aufsteiger VfB Kirchhellen am 18. November 2018 starteten die Lila-Weißen eine eindrucksvolle Serie. Sie gewannen die letzten 14 Spiele der Saison 2018/19 und die bisherigen 15 der Saison 2019/20. Die WAZ unterhielt sich mit dem Erler Trainer Rainer Sowa.