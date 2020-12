Radsport: Die Ruhrpott-Challenge 501 startet spektakulär

Buer. Die Ruhrpott-Challenge 501, die Michael Zurhausen vom Gelsenkirchener Rad-Club Olympia Buer organisiert, übertrifft alle Erwartungen.

Da hat sogar Michael Zurhausen gestaunt: Der Start der hat die Erwartungen des Rad-Clubs Olympia Buer übertroffen. Deutlich sogar. „Das war schon phänomenal“, sagt der Organisator, nachdem sich bis zum 23. Dezember 109 Teilnehmer angemeldet haben – darunter auch 16 Frauen. Ziel der Radfahrerinnen und -fahrer ist es, zwischen Heiligabend und Silvester 501 Kilometer zurückzulegen.

Gleich der Start war „spektakulär“, wie Michael Zurhausen sagt. Als am Heiligabend-Abend um 21 Uhr alle Ergebnisse vorlagen, war er sogar verblüfft. Tagessieger wurde Udo Huiskes, der 322 Kilometer zurückgelegt hatte. „Der Langstrecken-Spezialist war von Mülheim aus nach Enschede in Holland gefahren und in einer großen Schleife zurück nach Mülheim“, berichtet der Gladbecker. Auch am Ersten Weihnachtsfeiertag sicherte sich Udo Huiskes den Tagessieg, und zwar mit 252 Kilometern. „Seine Gesamtführung hat er am Zweiten Weihnachtsfeiertag mit sagenhaften 368 Kilometern verteidigt“, sagt Michael Zurhausen. „Alle Fahrten wurden exakt über die Komoot-App dokumentiert.“

Nathalie Schlote führt die Wertung der Frauen an: 213 Kilometer

Stärkster Gelsenkirchener Fahrer ist bislang Thomas Albers mit 271 gefahrenen Kilometern. Insgesamt haben die Teilnehmer der Ruhrpott-Challenge 501 an den ersten drei Tagen 11.594 Kilometer zurückgelegt. Bei den Frauen liegt Nathalie Schlote – Stand 26. Dezember um 20 Uhr – mit 213 Kilometern vorne.

„Im Schnitt fuhren die Teilnehmer an den ersten drei Tagen knapp 60 Kilometer und bewiesen daher einmal mehr, dass man sich auch an den Feiertagen sportlich betätigen kann. Trotz Corona“, sagt „Dass dabei solche Spitzenleistungen gefahren wurden, hat selbst die Experten überrascht. Umso spannender werden die nächsten Tage.“ Die endet am Silvester-Tag um 18 Uhr. Alle Teilnehmer, die mindestens 501 Kilometer erreicht haben werden, kommen dann in die Verlosung der mehr als 100 Preise, die von verschiedenen Sponsoren gestiftet worden sind. (AHa)