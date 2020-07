Phillip Gemsa hat den Spaß auf Schalke verloren und geht

Schalke. Die Oberliga-Handballer des FC Schalke 04 müssen einen weiteren Abgang verkraften. Rückraum-Spieler Phillip Gemsa (22) zieht es nach Essen.

Die Liste der Abgänge bei den Oberliga-Handballer des FC Schalke 04 muss um einen Namen ergänzt werden: Rückraum-Spieler Philipp Gemsa wird in der kommenden Saison nicht mehr das Trikot der Königsblauen tragen und macht einem Verein in Essen damit eine riesige Freude. Den 22-Jährigen zieht es zum Niederrhein-Landesligisten HSG am Hallo.

Seinen Wechsel nach Stoppenberg zum Aufsteiger begründet Philipp Gemsa in zweierlei Hinsicht. „Durch die Ausbildung bei der Feuerwehr habe ich demnächst regelmäßig 24-Stunden-Dienste vor der Brust und kann daher den großen Aufwand, den Oberliga-Handball beinhaltet, einfach nicht mehr stemmen“, sagt er zum einen. Und zum anderen: „Zuletzt ist mir der Spaß am Handball auch ein wenig verloren gegangen, und den möchte ich nun bei der HSG wiederfinden.“

Hallo-Trainer Oliver Wysk freut sich über seinen neuen Rückraum-Mann

Es ist nicht verwunderlich, dass Oliver Wysk, der Trainer der HSG am Hallo, strahlt. „Für einen Landesliga-Aufsteiger ist die Verpflichtung von Phillip natürlich eine absolute Hausnummer – er war bei Schalke im rechten Rückraum gesetzt und wird daher auch bei uns auf dieser Position zum Einsatz kommen“, sagt er. „Er ist aber auch für die linke Angriffsseite eingeplant und wird unsere ohnehin schon starke Defensive noch deutlich weiter verstärken. Unser gutes Netzwerk hat sich auch bei dieser Personalie wieder positiv ausgewirkt, wobei wir bei Phillip keine große Überzeugungsarbeit leisten mussten. Die Freundschaft zu Falk Strahlendorf war hier unser großer Pluspunkt.“

Die HSG-Mannschaft bereitet sich seit Ende Juni auf die kommende Landesliga-Saison vor, die vermutlich am 6. September mit dem Auswärtsspiel gegen die HSG Gerresheim starten wird. Und Phillip Gemsa hat mit seinem Team ein klares Ziel. „Ich möchte mit der HSG den maximalen Erfolg erreichen und dazu meinen Beitrag leisten“, sagt der ehemalige Schalker. „Als Aufsteiger müssen wir natürlich erst mal in der neuen Liga ankommen, und ich muss mich auch erst mal an die Liga gewöhnen – trotzdem gehen wir auch als Aufsteiger selbstbewusst in die Saison.“ (AHa)