Gelsenkirchen. Alexander Osipovitch soll Schalkes Basketballer zum Klassenerhalt führen. Wie tickt der neue Trainer? Eine Bestandsaufnahme.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Osipovitch setzt bei Schalkes Korbjägern auf die Balance

Zwei Spiele, zwei knappe Niederlagen. Alexander Osipovitch feierte mit den Schalker Basketballern in der 2. Basketball-Bundesliga ProA keinen Traumstart nach seiner Beförderung zum Cheftrainer. Im Anschluss an das 75:77 gegen die Uni Baskets Paderborn gab es unter der Woche eine 82:79-Pleite bei den Wiha Panthers Schwenningen. Am Samstag (19.30 Uhr, Willy-Jürissen-Halle) muss Schalke 04 gegen das Team Ehingen Urspring dringend liefern.

Osipovitch, der erst seit 2009 in Deutschland lebt, hält nichts davon, unnötig Druck aufzubauen. Obwohl er zwei Jahre lang unter Raphael Wilder bei Schalke im Hintergrund gearbeitet hat, ist ihm der Posten in vorderster Front nicht fremd. „Ich war sechs Jahre lang Cheftrainer“, sagt der Weißrusse. Beim Bielefelder Klub TSVE Dolphins, der eine enge Zusammenarbeit in der JBBL mit den Uni Baskets Paderborn vereinbarte, war Osipovitch in der Oberliga und Regionalliga tätig. „Das kann man nicht mit der ProA oder ProB vergleichen. Trotzdem verstehe ich, was im Basketball los ist und was gefragt ist“, sagt der Wilder-Nachfolger. Mit seinen 37 Jahren zählt Alexander Osipovitch noch zu den jüngeren Trainern im Profi-Basketball. Er überlegt kurz und sagt dann mit einem Schmunzeln: „Es gibt aber auch noch Jüngere als mich.“ Auf das Alter kommt es also nicht an. Worauf dann? „Auf die richtige Balance“, sagt das ehemalige Student der Western Carolina University, „du musst als Trainer hart sein, aber auch verständnisvoll. Du bist als Coach Mentor und Manager zugleich. Wichtig ist es, seine Spieler mitzunehmen, sie mit einzubeziehen, sie zu verstehen.“ Osipovitch: Spaß ist wichtig Die Frage, ob Alexander Osipovitch gerne als Spieler unter dem Trainer Alexander Osipovitch auflaufen würde, sorgt für ein kurzes Grübeln beim 2,06-Meter-Mann. „Das löst zu viel Spekulation in meinem Kopf aus“, sagt er mit einem Lächeln. Osipovitch („Ein bisschen Spaß ist wichtig, schließlich ist der Kampf um den Klassenerhalt für die Jungs anstrengend genug“) versuchte in den ersten beiden Spielen, nicht nur viel mit seinen Jungs zu reden, sondern sie auch immer wieder aufzubauen, ihnen positive Energie mitzugeben. Noch fehlen die Ergebnisse. „Cheftrainer zu werden, das war schon länger mein Ziel. Als ich den Anruf des Vereins bekam, war das für mich erstmal ein Schock, weil ich damit überhaupt nicht gerechnet hatte. Aber ich musste mich schnell entscheiden und habe dann auch zugesagt. Ich bin sehr dankbar für das Vertrauen, das mir als Cheftrainer entgegengebracht wird“, sagt Osipovitch. Tobias Steinert, Abteilungsleiter der Schalker Basketballer, streicht heraus, dass Osipovitch keine B-Lösung für die königsblauen Korbjäger ist, sondern der Wunschkandidat. „Es war klar, dass Alex irgendwann bei uns Cheftrainer werden würde. In den Profi-Coach-Bereich reinzukommen, ist nicht einfach. Die Anzahl der Klubs ist begrenzt. Für ihn ist das jetzt eine große Möglichkeit, Fuß zu fassen.“