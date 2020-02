Norbert Elgert: „Wir wollen eine Reaktion sehen“

Es ist das Spiel eins für die U19 des FC Schalke 04. Das Spiel eins in der Fußball-A-Junioren-Bundesliga nach den unmissverständlichen Rückäußerungen von Trainer Norbert Elgert, die er am vergangenen Sonntag im Anschluss an die herbe 0:4-Niederlage seiner Mannschaft bei Bayer Leverkusen getätigt hat. „Wir wollen jetzt eine Reaktion sehen“, macht er vor dem Heimspiel gegen RW Oberhausen deutlich. Anstoß ist am Karnevalssonntag um 11 Uhr.

RWO? Das sollte doch eigentlich kein Problem für den Knappen-Nachwuchs sein, mag vielleicht der eine oder andere denken. Diese Denkweise ist aber nicht nur hochnäsig und gefährlich, sondern auch nicht nahe genug an den Fakten. So viel besser als RW Oberhausen sind die auf Platz sechs rangierenden Schalker in dieser Saison gar nicht. RWO folgt nur zwei Plätze und acht Punkte dahinter, kann frei von allen Abstiegssorgen auftreten.

Im Hinspiel erreichte der Kleeblatt-Nachwuchs, der von Dimitrios Pappas trainiert wird, ein 1:1 gegen die Königsblauen. Und auch in der vergangenen Spielzeit blieben beide Partien ohne Sieger. Auf Schalke gab es ein 1:1 und an der Landwehr in Oberhausen ein torloses Remis. Man erkennt: Fußballerische Spaziergänge sehen anders aus.

Vest-Sport RWO hat 22 Gegentreffer mehr kassiert als Schalke Die U19-Fußballer von Rot-Weiß Oberhausen kamen am vergangenen Spieltag der A-Junioren-Bundesliga zu einem 0:0 beim MSV Duisburg. Es war das erste Auswärts-Unentschieden des von Dimitrios Pappas trainierten Teams in der West-Staffel. Drei Siegen stehen vier Niederlagen gegenüber. RWO erzielte wie Schalke in 17 Saisonspielen 23 Treffer, dafür kassierten sie mit 35 Gegentreffern 22 mehr als Schalke.

„Es ist ein Derby. RWO ist eine kämpferisch starke Mannschaft, die von ihrem Zusammenhalt kommt und mit langen Bällen agiert“, sagt Norbert Elgert. „Es wird kein einfaches Spiel für uns.“ Zumal einige ehemalige Oberhausener besonders motiviert sein dürften. Marius Heck sowie Jan und Leon Bachmann trugen in der vergangenen Saison, damals noch in der U17, das blau-weiße Trikot.

Nach der Klatsche vor einer Woche möchte Norbert Elgert so schnell wie möglich wieder zurück in die Spur. „Man kann in Leverkusen verlieren“, räumt er ein. „Aber die Art und Weise hat mich überrascht.“ Bei einem Rückstand von acht Punkten auf den Tabellenzweiten Borussia Dortmund ist eine Teilnahme am Halbfinale um die Deutsche Meisterschaft derzeit nicht das vorrangige Thema auf Schalke.

„Ich erwarte von den Jungs eine Anstrengungsbereitschaft, nicht nur gegen RWO, sondern auch in den Begegnungen danach, damit wir in der Tabelle etwas klettern können und wieder in eine Position kommen, wie wir sie schon mal hatten“, so Norbert Elgert.

Maden gehört wohl zum Kader

Der 63-Jährige weiß noch nicht, ob er die Elf der Vorwoche unverändert lässt, um ihr die Chance zu geben, eine bessere Leistung zu zeigen, oder ob er einige personelle Veränderungen vornehmen wird. Mikail Maden, in der Winterpause aus Norwegen verpflichtet, wird wohl erstmals dem Kader angehören. Noch immer fehlen die verletzten Can Bozdogan (Knie), Yannic Lenze (Sprunggelenk) und Vasilios Pavlidis (muskuläre Beschwerden). Auch für René Biskup wird es wohl nicht reichen. Er verletzte sich im Training am Dienstag am Sprunggelenk.