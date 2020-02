Gelsenkirchen. Schalkes U19-Trainer warnt vor Viktoria Köln, dem Gegner am Sonntag in der A-Junioren-Bundesliga. In der Hinrunde verlor Schalke mit 0:1 in Köln.

Norbert Elgert: „Wir müssen hellwach sein“

Die Partie zwischen dem FC Schalke 04 und Viktoria Köln in der Fußball-A-Junioren-Bundesliga hat aus mehreren Gründen einen besonderen Reiz. Das Hinspiel-Ergebnis, die beiden Trainer und vielleicht auch der Spielort - all das weckt an diesem Sonntag mehr als das übliche Interesse.

Dass der Knappen-Nachwuchs am 21. August des vergangenen Jahres überraschend mit 0:1 bei der Viktoria unterlag, spielt für Trainer Norbert Elgert jetzt keine Rolle mehr, wenngleich diese drei verlorenen Punkte angesichts des aktuellen Fünf-Punkte-Rückstands auf das Spitzentrio immer noch wehtun. „Das Hinspiel zeigt, dass wir hellwach sein müssen“, betont der 63-Jährige. „Wir müssen fokussiert sein und alles raushauen, was wir haben - so wie am Sonntag bei unserem 2:0-Sieg in Bielefeld.

Die dort gezeigte Leistung lässt hoffen, dass der Tabellenfünfte in der Rückrunde effizienter im Abschluss agieren wird als vor der Winterpause. Die Quote von 21 Toren in 15 Spielen ist auf jeden Fall ausbaufähig. Auf die verletzten Can Bozdogan (Knie) und Vasilios Pavlidis (muskuläre Beschwerden) müssen die Königsblauen erneut verzichten.

Die rechtsrheinische Viktoria aus Köln war nicht immer so erfolgreich wie im Hinspiel gegen Schalke. Das 0:10 beim großen Nachbarn 1. FC Köln Anfang November hat ihr wohl einen Knacks verpasst. Danach folgten fünf weitere Niederlage und der Absturz auf einen Abstiegsplatz. Dass der Neuling bis zur letzten Patrone um den Klassenerhalt kämpfen wird, davon kann man schon alleine deshalb ausgehen, weil bei ihm mit Jürgen Kohler, dem Weltmeister von 1990, ein Mann auf der Trainerbank sitzt, der als aktiver Spieler ein Inbegriff für unermüdlichen Einsatz und Leidenschaft war.

Auf dem Parkstadion-Gelände

Die Begegnung gegen die Viktoria wird auf jeden Fall auf dem Parkstadion-Gelände ausgetragen, vielleicht sogar auf dem neu hergerichteten Hauptspielfeld. Dort hat bisher noch nie eine Schalker U19 um Bundesliga-Punkte gekämpft. Nicht nur deshalb würde sich Norbert Elgert darüber freuen, wenn die Premiere dort an diesem Sonntag stattfinden sollte.

Bei ihm würden auf jeden Fall Erinnerungen wach: An sein erstes Spiel als Schalke-Profi 1975 im Testspiel gegen Slavia Prag (4:4) oder auch an seine ersten Bundesliga-Tore gegen Borussia Mönchengladbach, die er im Parkstadion erzielt hat.