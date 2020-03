Bei der Vermarktung bewegt sich Schalke 04 seit Jahren am oberen Limit: Viel Spielraum für eine Steigerung der Erlöse in den Bereichen Marketing und Sponsoring gibt’s eigentlich nicht mehr – zumindest solange, wie sich der Klub sportlich in den Sphären der vergangenen fünf Jahre bewegt, in denen Schalke nur einmal an der Champions League teilgenommen hat (Saison 2018/19). Umso bemerkenswerter, dass Marketing-Vorstand Alexander Jobst nun einen Abschluss erzielen konnte, der die Vermarktungserlöse doch noch einmal nach oben bringt.

Hülsta löst auf Schalke Roller ab

Schalke 04 hat ab der kommenden Saison einen Vertrag mit dem Möbelhersteller Hülsta abgeschlossen, der zunächst über vier Jahre läuft. Über die Konditionen gaben die Königsblauen nichts bekannt, aber nach WAZ-Informationen erhält Schalke für die gesamte Vertragslaufzeit fünf Millionen Euro von dem Unternehmen aus Stadtlohn. Das ist eine Verdoppelung der Bezüge, die der Klub von dem bisherigen Partner Roller erhalten hatte. Roller scheidet nach 13 Jahren aus dem Sponsorenpool der Schalker aus.

„Ich freue mich sehr über unsere Partnerschaft, die nicht nur langfristig angelegt ist, sondern auch mehrere gemeinsame und zukunftsweisende Projekte beinhaltet”, sagt Schalkes Marketing-Vorstand Alexander Jobst zum Abschluss mit Hülsta.

Zusammenarbeit auch bei der Infrastruktur auf Schalke

Bei den Projekten geht es zunächst einmal um die Ausstattung verschiedener Bereiche in der Veltins-Arena. Aber auch im Zuge des Bauprojekts Berger Feld ist eine Zusammenarbeit vorgesehen. Geschäftsstelle und Funktionsgebäude, die in den kommenden Jahren auf dem Vereinsgelände neu entstehen, können von Hülsta ausgestattet werden. “Schalke 04 und Hülsta sind seit vielen Jahren nicht nur freundschaftlich verbunden, sondern haben in der Vergangenheit bereits über den Objektausstatter hülsta projects erste Hospitality-Projekte realisiert. Unsere gemeinsame, solide Basis werden wir nun weiter ausbauen”, erklärt Dr. Thomas Knecht, der geschäftsführende Gesellschafter von Hülsta.

Schalke strebt weitere neue Sponsoring-Abschlüsse an

Wichtig: Die Ausstattung der Infrastruktur auf Schalke ist unabhängig von den fünf Millionen Euro, die Schalke für die Sponsoring-Partnerschaft kassiert. Hier werden die Erlöse aus dem Vertrag mit dem bisherigen Partner Rolle um 100 Prozent gesteigert. Und: Der Abschluss mit Hülsta wird nicht der einzige neue Sponsoring-Vertrag sein, den Schalke für die kommende Saison anstrebt. Nach WAZ-Informationen sind auch auf größerer Ebene Veränderungen geplant – eine weitere Steigerung der Erlöse: nicht unwahrscheinlich.