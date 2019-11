Neu-Bremer Goller lobt Schalkes Elgert

Benjamin Goller (l.) fühlt sich in Bremen wohl. Am Samstag trifft er mit Werder auf seinen Ex-Klub Schalke.

Bremen. Benjamin Goller hat die Fußball-Ausbildung bei Schalke 04 absolviert. Mittlerweile nimmt er in Bremen in der Bundesliga Fahrt auf,

Der ehemalige Schalker Nachwuchsspieler Benjamin Goller trifft am Samstag (15.30 Uhr/Sky) mit Werder Bremen erstmals auf seinen Ex-Klub. Im Interview mit deichstube.de verriet Goller, dass er sich besonders auf S04-Talent Ahmed Kutucu freut: „Mit ihm habe ich in der U19 gespielt, wir kennen uns gut.“ Auf seine A-Jugendzeit blickt Goller besonders gerne zurück. „Die zwei Jahre in der A-Jugend mit Norbert Elgert als Trainer haben mich sehr vorangebracht. Auch im letzten Jahr auf Schalke bei den Profis habe ich tolle Erfahrungen sammeln dürfen“, so Goller, der nach wie vor Kontakt zu Elgert hat: „Erst neulich habe ich mit ihm gesprochen. Er ist ein besonderer Trainer. Er gibt einem auch mal leichte Schläge auf den Hinterkopf, wenn man nicht das gemacht hat, was er gesagt hat.“