Die erste Diagnose hat sich bestätigt: Johannes Joos, der am Mittwoch beim 98:91-Sieg der Basketballer des FC Schalke 04 in der 28. Minute nach einer Defensivaktion verletzt ausgeschieden ist, hat einen Nasenbeinbruch erlitten – zum zweiten Mal in dieser Saison der 2. Bundesliga Pro A. Er ist am Freitag operiert worden.

„Es ist alles gut verlaufen“, sagt Schalkes Basketball-Chef Tobias Steinert. Wie lange der 25-Jährige dem Team von Headcoach Alexander Osipovitch fehlen wird, ist unklar. „Wenn die Schwellung weg ist, muss noch einmal reingeschaut werden“, sagt Tobias Steinert. „Sollte alles optimal verlaufen, wäre eine Maske denkbar.“ Wie schon nach dem ersten Nasenbeinbruch Johannes Joos’, den er im November gegen Leverkusen erlitten hatte.

2. Basketball-Bundesliga tagt am Montag in Frankfurt

Wie es wegen des Coronavirus überhaupt in der Pro A und Pro B weitergeht, ist momentan offen. Nachdem die 2. Basketball-Bundesliga den 30. Spieltag der Pro A sowie die Play-offs und Play-downs der Pro B ausgesetzt hat, soll am Montag über eventuelle weitere Maßnahmen entschieden. Die Vertreter der Vereine werden sich zu einem Austausch in Frankfurt treffen. „Wir haben eine ungewisse Situation. Die BBL hat ja vorgelegt und wird in zwei Wochen neu entscheiden“, sagt Schalkes Basketball-Chef Tobias Steinert. „Aber das ist nicht vergleichbar und bei uns auch nicht umsetzbar, weil unsere Saison ja schon am 5. April endet.“

Alexander Osipovitch, der den Rückstand mit seinem Team auf die PS Karlsruhe Lions und somit zum rettenden Ufer auf zwei Punkte verkürzt und den direkten Vergleich gewonnen hat, wird jedenfalls bis zur Entscheidung der 2. Basketball-Bundesliga am Montag keine Trainingseinheiten abhalten. „Zum einen, um den Jungs ein bisschen Entspannung zu geben“, sagt Tobias Steinert. „Zum anderen, um kein Extrarisiko einzugehen.“ (AHa)