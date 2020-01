Nach Telstar ist für die Grillonen vor Telstar

Die Volleyballerinnen des TC Gelsenkirchen sind erfolgreich ins Jahr 2020 gestartet. Zwar bekamen sie für das 3:1 im Testspiel gegen die Oberliga-Frauen des VfL Telstar Bochum keine Punkte gutgeschrieben, aber dafür ein gutes Gefühl für das kommende Wochenende.

Nach Telstar Bochum ist vor Telstar Bochum. Am Sonntag (12 Uhr) geht es zuhause gegen den Verbandsliga-Zweiten Telstar Bochum II. Sollten die Grillonen auch dieses Spitzenspiel deutlich gewinnen, wären sie mit noch deutlicherem Vorsprung an der Tabellenspitze und im Liga-Schlussspurt bis zum Frühjahr nur noch ganz schwer einzuholen.

An solchen Rechenspielchen beteiligt sich Trainer Gerd Hemforth nicht. Der TCG-Coach bewertete das Testergebnis gegen die Telstar-Erstvertretung positiv, aber auch nicht zu hoch. Hemforth: „Beide Mannschaften kennen sich. Weder die Bochumerinnen noch wir wollten das Spiel verlieren. Aber es war eben nur ein Vorbereitungsspiel.“ Bis auf Hauptangreiferin Jacqueline Wilim, die aus gesundheitlichen Gründen passen musste, waren alle TCG-Spielerinnen an Bord und lieferten eine gelungene Generalprobe für das Top-Duell ab. „Der Test war gut, wir haben die ersten drei Sätze gewonnen. Für mich als Trainer war wichtig zu sehen, dass die Mädels alle fit sind und dass es mit den verschiedenen Aufstellungsformen, die wir ausprobiert haben, geklappt hat. Wir haben jetzt mehr Optionen“, stellt Hemforth zufrieden fest. Bei seiner Mannschaft registriert der ehemalige Gymnasiallehrer eine stetige Weiterentwicklung. Hemforth: „Wir bewegen uns in die richtige Richtung.“ Was auch daran liegt, dass seine Spielerinnen bereit sind, viel zu investieren. So legte ein Trio, das zuletzt im Urlaub weilte, eine Extra-Schicht ein, um die verloren gegangenen Trainingseinheiten dadurch aufzufangen.

Hallenzeiten auch in den Ferien

Die Tatsache, dass den Grillonen auch zwischen Weihnachten und den ersten Januartagen Hallen-Trainingszeiten zur Verfügung standen, findet Gerd Hemforth nicht selbstverständlich. „Wir sind der Stadt Gelsenkirchen dankbar dafür. Wir können unser Programm durchziehen und fünf Einheiten absolvieren. Anderen Vereinen geht es in anderen Städten nicht so, da bleiben Hallen in der Ferienzeit geschlossen.“ Jetzt geht es darum, das Erarbeitete am Sonntag umzusetzen. „Meine Spielerinnen sind heiß auf das Spiel gegen VfL Telstar II“, blickt der Trainer voraus.