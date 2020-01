Muhsin und Kaan Ayhan: Zwei Cousins in verschiedenen Welten

Eigentlich dürfte Muhsin Ayhan gar kein Fußball mehr spielen. Wenn der Taktgeber des A-Kreisligisten DJK Blau-Weiß Gelsenkirchen auf das Anraten der Ärzte hören würde, dann wäre seine aktive Laufbahn längst vorbei. Muhsin Ayhan hört aber nicht. „Ich habe Meniskusschäden im rechten und linken Knie, liebe den Fußball aber viel zu sehr, um aufzuhören. Deswegen spiele ich mit viel Freude weiter, auch wenn es am Tag nach einem Spiel schon mal wehtut“, sagt der 34-Jährige, der bei den Blau-Weißen nicht nur wichtiger Stratege ist, sondern auch der Leitwolf.

Muhsin Ayhan führt das Team als Kapitän an. „Er ist ein echter Leader, das macht er richtig klasse. Wir haben ein paar Heißsporne im Kader, die auf Muhsins Tipps hören“, sagt Trainer Michael Steinhüser und stellt fest: „Muhsin ist nicht nur fußballerisch wertvoll für uns, sondern auch menschlich top. Er quält sich richtig für die Mannschaft.“

Muhsin Ayhan hat Schalke als 17-Jähriger Richtung Türkei verlassen

Vorteil für den Routinier: Wenn die Knieprobleme zu stark sind, kann er auch mal eine Trainingseinheit sausen lassen, um dem Körper ein wenig Erholung zu gönnen. Wobei: Die Knie sind auch tagsüber im Job gefordert. Muhsin Ayhan verrichtet seine Tätigkeit stehend – und zwar als OP-Assistent im Evangelischen Klinikum. „Manchmal dauert eine Operation fünf Stunden, manchmal nur ein paar Minuten. Das ist immer unterschiedlich. Ich bin in der allgemeinen Chirurgie tätig, da gibt es alle möglichen Operationen“, sagt der Blau-Weiß-Spielgestalter.

Kaan Ayhan im Trikot der türkischen Nationalmannschaft. Foto: Thibault Camus / dpa

Muhsin Ayhan und Fußball – die Geschichte hätte auch eine andere Richtung einschlagen können. Mit 17 Jahren ging der Techniker, der in der Jugend für den FC Schalke 04 auflief, in die Türkei. Drei Jahre spielte er im Nachwuchs und in der Reserve von Genclerbirligi sowie Ankaragücü. „Ich habe mal bei den Profis reingeschnuppert, aber nie oben gespielt. Das Potenzial war bei mir auf jeden Fall da, aber heute würde ich mit 17 Jahren nicht mehr in die Türkei gehen und auf die Profikarriere hoffen. Meine Mama hat mir damals ans Herz gelegt, dass ich eine Ausbildung machen soll“, sagt Muhsin Ayhan rückblickend. Er schlug die medizinische Laufbahn ein, lernte darüber seine Frau, eine Krankenschwester, kennen, und ist jetzt glücklicher Familienvater.

Gemeinsame Ayhan-Analyse der Düsseldorf-Spiele

Und irgendwie ist Muhsin Ayhan dann doch im höherklassigen Fußball dabei. Nämlich dann, wenn er seinem Cousin Kaan Ayhan Tipps gibt, der als Profi bei Fortuna Düsseldorf spielt. „Wir sehen uns seine Spiele immer noch einmal gemeinsam als Aufzeichnung an. Dann analysieren wir, was Kaan noch besser machen kann und was schon richtig gut war. Wir sehen uns alle zwei Tage. Es ist schön, wenn der Cousin Erfolg hat und man ihn auf dem Weg begleiten kann“, sagt Muhsin Ayhan.

Für den neun Jahre jüngeren Kaan Ayhan war der ältere Cousin lange Zeit Vorbild. „Wir sind wie zwei Brüder aufgewachsen. Ich habe ihm geraten, als kleiner Junge zu Schalke 04 zu wechseln. Das hat er dann auch gemacht und den richtigen Weg eingeschlagen“, freut sich Muhsin Ayhan, der bei den Hallenkreismeisterschaften am vergangenen Wochenende fast prominente Unterstützung auf der Tribüne erhalten hätte: „Kaan wollte eigentlich kommen, aber er wäre garantiert erkannt und von Autogrammjägern umringt worden und hätte von unseren Spielen wahrscheinlich gar nicht viel mitbekommen.“ Solche Probleme hat Muhsin Ayhan in der Kreisliga A eher selten.