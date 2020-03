Münster. Einen Tag nach seinem Schalker Profi-Debüt rettet Malick Thiaw den Schalker Bundesliga-A-Junioren mit seinem Tor zum 1:1 in Münster einen Punkt.

1:1 beim MSV Duisburg, jetzt ein weiteres 1:1 beim nach 20 Spieltagen immer noch sieglosen Tabellenvorletzten Preußen Münster: Die U19 des FC Schalke 04 tritt in der Fußball-A-Junioren-Bundesliga auf der Stelle. „Im Gegensatz zur Partie eine Woche zuvor stimmten diesmal die Grundtugenden“, meinte Trainer Norbert Elgert, der aber mit dem Ergebnis erneut nicht zufrieden sein konnte.

Die 90 Minuten im Preußen-Stadion offenbarten, woran der Tabellensechste aus Schalke in dieser Saison krankt: Es fehlt schlicht und einfach ein Vollstrecker – jemand, der nicht lange fackelt und die erarbeiteten Tormöglichkeiten verwertet. Sie ist fast schon als chronisch zu bezeichnen, die Abschlussschwäche der Königsblauen.

Das 1:1 fällt erst sieben Minuten vor Schluss

Sie waren in Münster die spielbestimmende Mannschaft, sie tauchten oft genug vor Tom Limberg auf, dem Torhüter des Gastgebers. Aber ihr einziger Treffer fiel erst sieben Minuten vor Schluss. Kein Zufall, dass der späte Ausgleich zum 1:1 auf das Konto von Malick Thiaw ging. Er ist Abwehrspieler und mit jetzt acht Toren der treffsicherste Schalker U-19-Akteur.

Der Deutsch-Finne mit afrikanischen Wurzeln stocherte den Ball nach einem Freistoß aus dem Gewühl über die Torlinie und krönte damit ein für ihn unvergessliches Wochenende. Einen Tag zuvor feierte er in der Partie gegen die TSG 1899 Hoffenheim sein Bundesliga-Debüt in der Schalker Profi-Mannschaft. „Wieder einmal ein toller Erfolg für die Knappenschmiede“, kommentierte Norbert Elgert. „Malick Thiaw hat an diesem Wochenende den Spagat zwischen Profis und uns hingekriegt.“

Marvin Mika bringt Münster per Freistoß in Führung

Seine Mitspieler hatten hingegen ihre Schwierigkeiten, die fußballerischen Vorteile, die sie im Vergleich zu den Münsteraner Jungs hatten, in Zählbares umzumünzen. Matthew Hoppe vergab in der ersten Halbzeit zwei gute Gelegenheiten, auch Henri Matter machte es nicht besser. Nach der Pause hätten Mehmet Can Aydin mit einem Kopfball und Joselpho Barnes ebenfalls das 1:0 für den Gast erzielen können.

Die Preußen stellten sich effizienter an. Sie sahen sich über die gesamte Spielzeit in die Defensive gedrängt, aber sie nutzten ihre erste und einzige Möglichkeit, um mit 1:0 in Führung zu gehen. Bezeichnenderweise nicht aus dem Spiel heraus, sondern durch einen von Marvin Mika direkt verwandelten Freistoß aus 20 Metern.

Norbert Elgert: „Es gibt unfassbar viel für uns zu tun“

Dank Malick Thiaw retteten die Schalker immerhin noch ein Remis und schrammten somit knapp an der Blamage vorbei, als erste von Münster besiegte Mannschaft tituliert zu werden. „Es gibt unfassbar viel für uns zu tun“, teilte Norbert Elgert nach dieser Partie mit. „Das sollte jetzt jeder erkannt haben.“

Tore: 1:0 Marvin Mika (62.), 1:1 Malick Thiaw (83.).

FC Schalke 04 U 19: Canpolat, Aydin, Cross, Thiaw, Ezeh, Kaparos, Tehe (62. Scheller), Matter, Hoppe (46. Janke), Maden (73. Kronmüller), Fehler (62. Barnes)