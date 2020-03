Gelsenkirchen. Schalkes Guido Burgstaller wartet seit Mai 2019 auf ein Bundesliga-Tor, im Derby soll’s klappen. Er will es so machen wie vor 16 Jahren Ebbe Sand.

Guido Burgstaller muss man nicht erzählen, welch’ große Vorgänger er im Schalke-Trikot hatte – auch beim Namen Ebbe Sand klingelt es sofort, „ja logisch“. Der Däne Ebbe Sand hat nach Klaus Fischer und Klaas-Jan Huntelaar die drittmeisten Bundesliga-Tore für Schalke erzielt, aber einmal hatte er eine ellenlange Durststrecke zu überstehen – genau wie Burgstaller heute. Sand beendete sie damals mit einem Tor im Derby: Am 30. Januar 2004 schoss er Schalkes 1:0-Sieg im Dortmunder Stadion heraus, nachdem er zuvor 285 Tage nicht mehr in der Bundesliga getroffen hatte. Unvergessen.

Selten so gefreut: Ebbe Sand dreht nach seinem Siegtor in Dortmund ab, Hamit Altintop und Michael Delura können ihn kaum einfangen. Den Dortmundern Conceicao und Reuter ist anders zumute. Foto: firo

Eine Geschichte, die Guido Burgstaller am kommenden Samstag (15.30 Uhr/ Sky) beim nächsten Derby in Dortmund liebend gerne wiederholen würde – „wenn man es sich wünschen könnte“. Der Österreicher verspricht: „Ich probiere alles. Hoffentlich platzt bald der Knoten.“ Am Samstag sind es bei ihm genau 308 Tage her, seit er sein bislang letztes Bundesliga-Tor geschossen hat. Das war am 11. Mai 2019 beim Spiel in Leverkusen (1:1).

Man muss es mit den Parallelen ja nicht übertreiben, aber auffällig sind sie schon: Auch Ebbe Sand hatte damals sein letztes Bundesliga-Tor noch in der Vor-Saison erzielt – ebenfalls beim Spiel in Leverkusen (3:1 für Schalke). Zwischendurch traf er einmal in der ersten DFB-Pokalrunde beim Amateurverein TSV Aindling (3:0) – auch Burgstaller hat in dieser Saison bislang nur im DFB-Pokal beim SV Drochtersen/ Assel (5:0) geknipst. Ein Derby-Tor könnte jetzt auch bei ihm endlich den Knoten lösen.

In den vergangenen Spielen war der Österreicher auf jeden Fall schon wieder näher dran – im Pokal gegen die Bayern wurde ein Treffer wegen Abseits zurückgenommen, beim 1:1 gegen Hoffenheim verpasste Jonjoe Kenny das Abspiel auf den völlig frei stehenden „Burgi“.

Eine vorzügliche Derby-Bilanz

„Das“ schmunzelt er, „wäre wahrscheinlich ein einfaches Tor gewesen, was ich vielleicht mal benötige. Da sagt mal als Stürmer natürlich gerne danke. Jonjoe hat sich anders entschieden – zur Zeit fehlt mir vielleicht auch ein bisschen das Glück vor dem Tor, auch schon gegen Bayern, wo ich ein paar Zentimeter im Abseits stehe.“

Guido Burgstaller wird am Samstag schon sein achtes Derby bestreiten – der Mittelstürmer, der im Januar 2017 vom 1. FC Nürnberg kam und ganz schnell zum Publikumsliebling avancierte, ist bereits im vierten Jahr auf Schalke. Seine Bilanz in seinen bisher sieben Derbys ist vorzüglich: „Seit ich auf Schalke bin, haben wir nur ein Derby verloren.“ Stimmt: In der vergangenen Saison zu Hause mit 1:2 – im Dortmunder Stadion hat er dagegen zwei denkwürdige Spiele mitgemacht: Das 4:4 und den 4:2-Sieg in der vergangenen Saison. Erlebnisse, die Schalke auch jetzt noch helfen können, glaubt der 30-Jährige, der im Moment die Kapitänsbinde trägt: „Die Jungs, die dabei waren, haben das schon im Hinterkopf. Ich kann mich nicht erinnern, dass wir da mal schlecht ausgesehen haben. Auch im Herbst haben wir zu Hause ein gutes Spiel abgeliefert, das wir eigentlich gewinnen müssen – wir haben gute Erinnerungen.“

Tatsächlich zeigt die Erfahrung: Man muss nicht als Favorit nach Dortmund fahren, um dort etwas mitzunehmen – als Außenseiter kann das auch klappen.

Sand kam noch auf acht Tore

Dass Schalke im Moment, nach sieben sieglosen Bundesligaspielen in Folge mit nur vier Punkten nicht viel zugetraut wird, ist klar. Aber David Wagner wird wieder den Fünfer-Riegel in der Defensive aufbauen, gegen den die Dortmunder auch erstmal anrennen müssen. Burgstaller: „Wenn wir wieder als Mannschaft auftreten, können wir andere vor Probleme stellen – das hat man auch gegen Bayern gesehen. Und dass wir vorne Nadelstiche setzen können, ist auch klar – am besten so viele wie möglich, um dann ein Tor zu schießen.“

„Burgi“ würde diesen Part gerne übernehmen, so wie Ebbe Sand im Januar 2004. Dass so ein Tor Auftrieb geben kann, wird Ebbe Sand gerne bestätigen: Er kam anschließend bis Saisonende in der Bundesliga sogar noch auf acht Treffer – nach 285 Tagen Durststrecke.