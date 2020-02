Lippstadt. Im dritten Meisterschaftsspiel nach der Winterpause gelingt Schalkes U17 mit dem 3:0 in Lippstadt der erste Sieg in der B-Junioren-Bundesliga.

Im dritten Meisterschaftsspiel nach der Winterpause gelang der U17 des FC Schalke 04 der erste Sieg in diesem Jahr in der Fußball-B-Junioren-Bundesliga. Der Knappen-Nachwuchs setzte sich am Mittwochabend mit 3:0 beim vom Abstieg bedrohten SV Lippstadt 08 durch. Trotzdem war Schalkes Trainer Frank Fahrenhorst nicht uneingeschränkt zufrieden. „Mit dem Ergebnis bin ich ganz und gar nicht einverstanden“, merkte er kritisch an. „Der Sieg hätte deutlich höher ausfallen müssen.“

Sein Team dominierte die Partie über 75 der 80 Minuten, hatte klare Tormöglichkeiten in zweistelliger Anzahl, aber im Strafraum des Gastgebers fehlte der Killerinstinkt. Lange Zeit mussten sich die Königsblauen mit dem 1:0 durch Leo Weichert begnügen. Er war nach einer Ecke von Caspar Jander mit dem Kopf erfolgreich.

Zwei Treffer in letzten zehn Minuten

Nach ähnlichem Strickmuster fiel der zweite Treffer für die Gäste. Juan Cabrera schlug eine Ecke vor das Lippstädter Tor, und der eingewechselte Semin Kojic war mit dem Kopf zur Stelle. Zu diesem Zeitpunkt waren nur noch zehn Minuten zu spielen. Für den 3:0-Endstand sorgte ein weiterer Joker: Anil Özgen. Er traf ebenfalls mit dem Kopf, allerdings aus dem Spiel heraus nach einer Flanke von Gideon Guzy.

„Ich hätte mir gewünscht, dass wir früher und zielstrebiger unsere Torchancen genutzt hätten“, resümierte Frank Fahrenhorst. Ansonsten hatte er wenig auszusetzen. Seine Mannschaft bot abgesehen von ihrer Abschlussschwäche eine überzeugende Leistung. Torhüter Justin Treichel brauchte nur ein einziges Mal einzugreifen – in der 63. Minute nach einem Schuss aus 25 Metern.

Tore: 0:1 Leo Weichert (14.), 0:2 Semin Kojic (70.), 03 Anil Özgen (76.).

Schalke 04: Treichel, Anubodem, Guzy, Aliu, Shubin, Cabrera, J. Mfundu (76. Kowalski) Köster (72. Music) Kojic, Jander (42. Jander), Heim (72. Özgen).