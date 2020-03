Castrop-Rauxel. „Die Niederlage geht auch in Ordnung, aber sie fiel zu hoch aus“, sagt Frank Conradi, Trainer von Viktoria Resse, nach dem 0:5 in Obercastrop.

Das war kein Sonntag, an dem die Sterne für Viktoria Resse günstig standen. Der Tabellenvorletzte kam beim Spitzenreiter Wacker Obercastrop mit 0:5 gehörig unter die Räder. „Das Ergebnis hört sich krass an“, kommentierte Viktorias Trainer Frank Conradi. „Die Niederlage geht auch in Ordnung, aber sie fiel zu hoch aus.“

Die Resser traten die Heimfahrt nicht nur mit einer heftigen Klatsche im Gepäck an, sondern auch mit einer Roten Karte, die Alexander Krick in der 62. Minute erhielt, weil der Schiedsrichter eine Äußerung von ihm falsch interpretiert hatte. Und eine weitere Verletzung nahmen sie auch noch aus Castrop-Rauxel mit. Nino Schlutt erwischte es am Oberschenkel.

Torhüter Marcel Hutsch muss nach dem Aufwärmen passen

Die personelle Lage des Abstiegskandidaten war bereist vor dem Anpfiff prekär genug. Beim Aufwärmen musste Torhüter Marcel Hutsch wegen Beschwerden an der Achillessehne das Handtuch werfen. Für ihn stand Patrick Wesker zwischen den Pfosten.

Die Resser begannen in Obercastrop trotzdem recht ordentlich, sie hätten durch Burak Cesur sogar in Führung gehen können. Die Gastgeber stellten sich allerdings cleverer an, vor allem bei Standardsituationen. Sie nutzten zwei Ecken, um zur Pause mit 2:0 vorne zu liegen.

Resse steht mit Schiedsrichter Julian Hahn auf Kriegsfuß

In der zweiten Halbzeit standen die Gäste vor allem mit Schiedsrichter Julian Hahn auf Kriegsfuß. „Eine desolate Leistung“, bescheinigte ihm Frank Conradi. Er ärgerte sich nicht nur über den Platzverweis, sondern auch über die zwei umstrittenen Handelfmeter, die zum 3:0 und zum 4:0 führten. Das letzte Tor war dann nur noch unliebsame Zugabe für die arg gebeutelten Gäste aus Gelsenkirchens Nordosten.

Tore: 1:0 Marius Nolte (24.), 2:0 Dirk Jasmund (35.), 3:0 Marc Schröter (83., Handelfmeter), 4:0 Robin Franke (86., Handelfmeter), 5:0 Kevin Pflanz (89.).

Viktoria Resse: Wesker, Birbir, Krick, Neumann, Jubt, Eckstein (46. Tomanek), Gülnaz (69. Winkler), Cesur, Leufke, Reydt, Schlutt (52. H. Kilicalp).