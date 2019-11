JC Banzai glänzt gegen den Spitzenreiter

Erle. Den Landesliga-Judokas des JC Banzai gelangen zum Saisonabschluss in eigener Halle zwei Siege gegen Meister JST Herten und Stella Bevergern II.

In der Judo-Landesliga war der Judo-Club Banzai am vierten und letzten Kampftag Gastgeber in der Turnhalle der Astrid-Lindgren-Schule. Nachdem die Banzai-Judoka am dritten Kampftag mit zwei Niederlagen gegen die JG Ibbenbüren II und den JC Kolping Bocholt alle Chancen auf die Meisterschaft eingebüßt hatten, gelang ihnen nun zum Abschluss eine Wiedergutmachung. Auf eigenen Matten fügten sie dem Tabellenführer und Meister Judo-Sport-Team Herten II beim 6:4 die erste und einzige Saisonniederlage bei. Es folgte noch ein souveränes 7:3 gegen den FC Stella Bevergern II, wodurch der JC Banzai die Saison noch auf dem dritten Platz abschloss, nur einen Punkt hinter Vizemeister Ibbenbüren.