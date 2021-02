Impfzentrum Gelesenkirchen: Alle Informationen zur Impfung

Am 8. Februar öffnen in NRW die Impfzentren. Dann werden zunächst Menschen die 80 Jahre und älter sind geimpft. Wichtige Infos auf einen Blick.

Gelsenkirchen. Wer wird zuerst geimpft? Wie komme ich an einen Impf-Termin? Hier sammeln wir Wissenswertes zum Impfzentrum in Gelsenkirchen.

Wo steht das Impfzentrum in Gelsenkirchen?

Die Emscher-Lippe-Halle (Adenauerallee 118, 45891 Gelsenkirchen) am Schwimm- und Freibad Sport Paradies wurde innerhalb kurzer Zeit zum Impfzentrum hergerichtet.

Kann ich mit dem Bus oder der Bahn zum Impfzentrum in Gelsenkirchen kommen? Gibt es Parkplätze?

Kostenlose Parkplätze sind in großer Zahl vorhanden. Der Bus der Linie 381 hält in der Nähe.

Wann ist das Impfzentrum in Gelsenkirchen geöffnet?

Das Gelsenkirchener Impfzentrum wird von Montag bis Sonntag jeweils von 8 bis 20 Uhr öffnen.

Corona-Impfung in Gelsenkirchen: Wer wird zuerst geimpft?

In Gelsenkirchen wurde am Sonntag, 27. Dezember 2020, mit den ersten Impfungen zum Schutz vor dem Coronavirus begonnen. Wie von der NRW-Landesregierung angewiesen, wird auch in Gelsenkirchen zunächst in Alten- und Pflegeheimen geimpft.

Wie melde ich mich zur Impfung in Gelsenkirchen an und was muss ich mitbringen?

Während die Stadt für die gesamte Infrastruktur und das nichtmedizinische Personal Sorge trägt, kümmert sich die Kassenärztliche Vereinigung Westfalen-Lippe um das ärztliche und das fachmedizinische Personal und wird für die Terminvergabe und das Terminmanagement verantwortlich sein. Dazu wird zu gegebener Zeit eine Telefon-Hotline eingerichtet.

Corona-Impfung: Was mache ich, wenn ich mich krank fühle?

Wer vermutet, sich mit COVID-19 infiziert zu haben, weil er etwa Atemwegsbeschwerden oder Fieber hat, sollte sich zunächst telefonisch an seinen Hausarzt wenden und nicht ohne Anmeldung in die Praxis gehen. .

In häuslicher Isolation befindliche Patienten dürfen nur nach Rücksprache mit dem Gesundheitsamt (169- 5000) und nach telefonischer Anmeldung durch das Gesundheitsamt in dem Behandlungszentrum vorstellig werden. Die Fahrt ins Behandlungszentrum ist nur alleine im eigenen Pkw gestattet. In sonstigen Fällen muss ein Hausbesuch durch die Arztrufzentrale NRW (zentrale Nummer 116 117) angefordert werden.

Wie viele Menschen werden in Gelsenkirchen täglich geimpft?

Wenn der Impfstoff in ausreichender Menge vorhanden ist, können in Gelsenkirchen wochentäglich weit über 1000 Menschen geimpft werden.

Wie lange dauert die Corona-Impfung?

Der ganze Prozess kann deutlich mehr als eine Stunde dauern. Zunächst gilt es Anmeldung und Aufklärung durchzuführen, dann folgt die eigentliche Impfung und anschließend müssen Patienten im Ruhebereich eine Weile unter Beobachtung medizinischen Personals abwarten, ob nicht gegebenenfalls Nebenwirkungen der Impfung auftreten

Wer führt die Impfung durch?

Die Impfung wird von Ärzten durchgeführt, zuständig ist die Kassenärztliche Vereinigung.

Kann ich mich bei meinem Hausarzt gegen Corona impfen lassen?

Noch nicht. Bisher ist es noch nicht möglich den Impfstoff in normalen Praxen zu lagern und dann zur Vergabe aufzubereiten. Erfahrungsgemäß werden Impfstoffe aber relativ schnell weiterentwickelt, so dass sie auch in Hausarztpraxen zum Einsatz kommen können. Ohne Impfungen in Praxen würde es in Gelsenkirchen etwa ein Jahr dauern, um den größten Teil der Stadtbevölkerung zu impfen.