Horst schießt Horst in die Endrunde

Vetim Dana wollte sich schon ärgern. 3:2 stand es für seinen BV Horst-Süd im zweiten Gruppenspiel der Zwischenrunde der Hallenfußball-Kreismeisterschaft gegen die Spvgg Erle 19, als er in der vorletzten Minute plötzlich allein vor Veilchen-Keeper Henning Wagner stand. Das musste doch das entscheidende 4:2 für die gerade sogar in Unterzahl spielenden und noch punktlosen Horster sein, womit der A-Kreisligist seine Chance auf den Einzug in die Endrunde wahren würde.

Doch ausgerechnet sein vielleicht wichtigster Schuss dieses Spiels klatschte ans Lattenkreuz. Chance vertan? Nein, denn Vetim Dana blieb in der Aktion, schnappte sich den Abpraller und schob ihn ins Netz. Was folgte, war der wohl lauteste Torjubel dieses Donnerstagabends. Dank des 4:2-Erfolgs über den Ligakonkurrent aus Erle, der zum Auftakt überraschend Bezirksligist SC Hassel mit 4:1 bezwungen hatte und gegen die Horster daher bereits das Ticket für die Finalrunde hätte buchen können, hielten sie sich vor dem abschließenden Kräftemessen mit dem SC Hassel alle Möglichkeiten in der Gruppe A offen.

SC Hassel scheidet aus

Da eben jenes aber mit 4:7 verloren ging, war vor dem letzten Spiel dieser Gruppe, dem Derby zwischen dem bislang zweimal siegreichen Erler SV 08 und der Spvgg Erle 19 das große Zittern angesagt. Nach 0:2-Rückstand siegten die Veilchen gegen den Lokalrivalen noch mit 3:2, sodass sie Platz zwei hinter dem ESV einnahmen. Was das für den BV Horst-Süd bedeutete? Das Team von Spielertrainer Ibrahim Basatli wurde zwar vor dem überraschend ausgeschiedenen SC Hassel Dritter, musste im Kampf um das dem besten Dritten vorenthaltene letzte Endrundenticket aber bis zum letzten Spiel des Abends zwischen ETuS Bismarck und dem SV Horst 08 zittern.

Was hier nach einem Ausrutscher der SpVgg Erle19 aussieht, ist eine Täuschung. Die Veilchen sind in der Halle nach wie vor im Rennen und qualifizierten sich als Gruppenzweiter für die Endrunde. Foto: Frank Oppitz / FUNKE Foto Services

Jene beiden bis dato ebenfalls mit drei Zählern ausgestatteten Teams machten zum Abschluss die Verteilung der Plätze zwei und drei in der Gruppe B hinter dem dreimal siegreichen Titelverteidiger YEG Hassel unter sich aus. Die mit einem Torverhältnis von 8:11 ausgestatteten Horst-Süder verfolgten die Partie daher gebannt auf der Tribüne – und hatten am Ende wirklich Grund zum Jubeln. Ausgerechnet der Lokalrivale und Landesligist Horst 08 leistete Schützenhilfe und bezwang die Bismarcker mit 5:1, wodurch der BVH im Kampf ums letzte Endrundenticket mit zwei Toren gegenüber ETuS die Nase vorn hatte. BVH-Spielertrainer Ibrahim Basatli konnte sich also über das zweite knappe Weiterkommen binnen weniger Tage freuen: „Wir waren der größte Außenseiter in unserer Gruppe, deshalb sind wir stolz, unsere fußballerischen Qualitäten so bewiesen zu haben“, sagte er.

Basatli gerät in Schwärmen

Ins Schwärmen brachte ihn aber vor allem der 4:2-Sieg über die Spvgg Erle 19: „Wir waren zweimal in Unterzahl und haben trotzdem gegen Erle 19, den Tabellenführer der Kreisliga A, gewonnen. Das war das Größte, das wir bisher gegen Erle 19 geleistet haben.“ Allerdings wusste Ibrahim Basatli auch, bei wem er sich für den letzten Schritt zum Weiterkommen zu bedanken hatte: beim SV Horst 08. „Wir werden uns in nächster Zeit sicher mal abends auf die ein oder anderen Bierchen treffen“, meinte er augenzwinkernd.