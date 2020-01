Hesslers Trainer Siska ist stolz auf seine Mannschaft

Hesslers Trainer Holger Siska war trotz der klaren 0:3-Finalniederlage bei den Hallen-Kreismeisterschaften gegen YEG Hassel zufrieden. „YEG hat verdient gewonnen. Man hat deutlich gesehen, was für eine Qualität sie im Kader haben. Wir waren in den ersten beiden Spielen noch sehr naiv, haben es dann aber insgesamt überragend gemacht. Deswegen kann ich meinen Jungs nur ein Lob aussprechen.“

Siska schiebt nach: „Bei uns waren ein paar Spieler dabei, die zum Schluss nicht mehr viele Körner hatten. Da war die Kraft nicht mehr so vorhanden.“ Dass er mit seinem Kreisliga A-Team beim Hallenmasters die Silbermedaille holte, hatte sich Holger Siska im Vorfeld nicht unbedingt ausgemalt. Neben Einsatz und fußballerischem Können hatte Hessler auch etwas Glück. Ins Halbfinale und Finale kam das Team jeweils durch Neunmeterschießen, in dem sich Torwart Tim Franke als Hexer entpuppte und vier Schüsse abwehrte. Siska zum Finaleinzug: „Das war wie die Jungfrau zum Kinde.“ Am kommenden Donnerstag starten die 06er in die Rückrundenvorbereitung. „Wir werden fünfeinhalb Wochen arbeiten und vier Auswärts-Test absolvieren, die alle auf Kunstrasen stattfinden. Damit ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Begegnungen auch bei schlechterem Wetter stattfinden können, relativ hoch“, meint Siska.