Heißer Abstiegskampf: Vier Gründe sprechen für Schalke 04

Am Samstag (19.30 Uhr, Willy-Jürissen-Halle) geht es für Schalkes Basketballer mit dem Heimspiel gegen Schwenningen in den Endspurt der 2. Basketball-Bundesliga ProA. Die S04-Korbjäger stehen aktuell mit 14 Punkten aus 25 Begegnungen auf einem Abstiegsplatz. „Ich verschwende trotzdem keinen Gedanken daran, dass wir unser Saisonziel Klassenerhalt verfehlen, sondern glaube fest an die Mannschaft“, sagt Abteilungsleiter Tobias Steinert. Vier Gründe sprechen nach Einschätzung des Schalker Basketball-Chefs für die Rettung.

1. Eigene Kraft. „Wir haben es selbst in der Hand“, sagt Tobias Steinert mit Blick auf das Restprogramm. Am 11. März kommt der direkte Konkurrent PS Karlsruhe Lions in die Willy-Jürissen-Halle. „Das Duell mit Karlsruhe wird für uns der Gipfel im Abstiegskampf, wenn man es so formulieren will. Karlsruhe ist aktuell punktgleich mit uns, hat aber noch ein Spiel weniger. Für uns wäre das die Chance, einen wichtigen Schritt Richtung Klassenerhalt zu machen.“

2. Nur noch zwei Absteiger. Vor wenigen Wochen war die Situation im unteren Tabellendrittel für Schalke 04 noch deutlich angespannter. Mittlerweile hat die 2. Basketball-Bundesliga zur Planungssicherheit der Vereine die Abstiegsregelung angepasst. Heißt übersetzt: Statt drei Absteigern bei 17 teilnehmenden Mannschaften müssen nur noch zwei Teams den Gang in die ProB antreten. Aktuell wären das Schlusslicht Ehingen Urspring und eben Schalke. Tobias Steinert: „Die Neuregelung hat bei uns für ein gewisses Aufatmen gesorgt. Allen ist klar, dass wir zwei Teams hinter uns lassen müssen. Und das werden wir auch schaffen.“

Schalkes Abteilungsleiter Tobias Steinert (r.). glaubt an die Qualität des Teams - und an den Verbleib in der 2. Liga. Foto: Kerstin Bögeholz / FUNKE FotoServices

3. Weiterentwicklung und Zusammenhalt des Teams: „Man merkt immer deutlicher die Handschrift von unserem neuen Trainer Alexander Osipovitch“, skizziert Tobias Steinert. Osipovitch schnupperte mit seinem Team zuletzt beim Schwergewicht Bremerhaven am Erfolg. Erst zum Ende ging die Partie mit 94:102 verloren. „Wir hatten einen klaren Plan und haben ihn auch gut umgesetzt. Ich bin überzeugt davon, dass wir wieder Siege einfahren“, sagt Schalkes Headcoach. Auch gegen die hochgewetteten Nürnberg Falcons (81:83) agierte Schalke auf Augenhöhe. „Beide Spiele standen auf des Messers Schneide, wir haben unter Beweis gestellt, dass wir auch gegen die starken Mannschaften in der ProA mithalten können“, analysiert Steinert und fügt hinzu: „Bei uns weiß jeder, was die Stunde geschlagen hat. Wir machen uns nicht ins Hemd, sondern machen konzentriert unseren Job. Die Teamchemie ist bei uns absolut intakt. Die Notwendigkeit, jetzt etwas Besonderes wie zum Beispiel ein Trainingslager oder eine Sondersitzung abzuhalten, sehe ich bei uns nicht. Die Einstellung stimmt.“

4. Neuzugang Tucker Haymond. Der Amerikaner kam kurz vor Schließung des Transferfensters zu den Königsblauen und schlug voll ein. Haymond traf in vier seiner insgesamt fünf Einsätze zweistellig, agierte gegen Bremerhaven mit 21 Punkten überragend. Bisher traf er im Schnitt 16,2 Mal pro Partie. „Er ist ein extrem wertvoller Spieler und hat unsere Erwartungen übertroffen. In der ProB hatte Tucker bewiesen, dass er oft trifft, aber dass er in der ProA so durchstarten würde, war nicht auf Anhieb zu erwarten. Seine Vielseitigkeit ist ein sehr großes Plus. Haymond kann mehrere Positionen spielen und wird für uns im Liga-Endspurt noch ganz wichtig“, sagt Steinert. Im Training musste der 25-Jährige im Wochenverlauf allerdings etwas kürzer treten.