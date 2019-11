Hassels 4:3-Sieg ist nichts für den Blutdruck des Trainers

Der SC Hassel kann es in der Fußball-Bezirksliga auch torreich. Obwohl die Grün-Weißen an diesem Sonntag drei Gegentore auf eigenem Platz kassierten, bauten sie ihre Serie auf jetzt neun Spiele in Folge ohne Niederlage aus. Sie gewannen gegen die SpVg BG Schwerin mit 4:3 und kletterten auf Rang sechs.

„Die Zuschauer hatten sicherlich ihre Freude an dieser Partie“, meinte Hassels Trainer Tim Kochanetzki. „Für meinen Blutdruck war sie eher weniger gut.“ Sein Team machte es spannender als nötig. Es lag zügig mit 3:1 vorne, auch dank Sven Bödiger, der einen Treffer erzielte und einen Strafstoß rausholte. „Aber dann machen wir nicht schnell genug das vierte Tor, obwohl vor allem Haris Imsirovic den Sack hätte zumachen können“, sagte der Coach.

Fabian Krieger trifft drei Minuten vor dem Ende zum 4:2

Die Schweriner schienen bereits geschlagen, aber fast wie aus dem Nichts fanden sie in der Schlussphase zurück ins Spiel. Erst nach dem 4:2 durch den eingewechselten Fabian Krieger drei Minuten vor dem Ende durfte sich Hassel der drei Zähler einigermaßen sicher sein. „Jetzt wollen wir unsere Serie auch in letzten Spiel vor der Winterpause verteidigen und ins nächste Jahr mitnehmen“, sagt Tim Kochanetzki.

Tore: 1:0 Haris Imsirovic (6., Foulelfmeter), 2:0 Sven Bödiger (9.), 2:1 Justin Strahler (18.), 3:1 Haris Imsirovic (23.), 3:2 Justin Strahler (68.), 4:2 Fabian Krieger (87.), 4:3 Tobias Lübke (90.).

SC Hassel: Oltersdorf, Lambertz, Uysal (78. Krieger), Malkoc (83. Di Bari), Occhiuzzo, Bödiger (82. Jeremias), Imsirovic (90. Lu­kas), Taimsidday, Winkler, Hövel, Baudler.