Oberhausen Schalkes Basketballer schlittern immer tiefer in den Tabellenkeller der 2. Basketball Bundesliga ProA. Zuhause gab es eine bittere Pleite.

Hasbargen schockt Schalke 04 in letzter Sekunde

Der letzte Wurf von Tim Hasbargen. Anspannung. Bange Blicke auf der einen Seite, Hoffnung auf der anderen Seite. Drin! Totale Ernüchterung bei Schalkes Basketballern, ausgelassener Jubel mit Hüpfeinlagen bei Ehingen. Mit der Schluss-Sirene fällt die Entscheidung im Heimspiel der 2. Basketball Bundesliga ProA. 73:72 für Ehingen Urspring. Für Schalke ist es die dritte Pleite binnen einer Woche unter Neu-Trainer Alexander Osipovitch.

„Es war eine anstrengende Woche mit drei Begegnungen, aber das gilt natürlich nicht als Ausrede. Wir wollten eine bessere Punktausbeute erzielen. Heute hat der eine Treffer, der eine Rebound gefehlt. Vielleicht der eine Turn-Over. Letztlich ging es um eine Kleinigkeit“, fasste Schalkes Headcoach Osipovitch zusammen und schob nach: „Vielleicheicht müssen wir uns auch selbst in die Kritik nehmen und überlegen, wie wir die Spiele anfangen. Vielleicht waren wir zu Beginn zu passiv.“

Während Ehingen den ersten Korb gleich durch einen Dreier durch Ferenc Gille erzielte, scheiterten auf Schalker Seite Courtney Belger und Johannes Joos mit ihren Versuchen. Die Hausherren kämpften sich nach deutlichem Rückstand zwar auf 12:15 heran, lagen aber nach dem ersten Viertel mit acht Punkten hinten. Das zweite Viertel ging klar mit 25:15 an Schalke, der dritte Abschnitt mit 15:24 an Ehingen. Zwar konnten Belger & Co. das letzte Viertel wieder mit 18:12 gewinnen, aber das reichte nicht für den dringend benötigten Erfolg.

„Es ist sehr hart, erneut genau mit dem Ende des Spiels zu verlieren“, knirschte Schalkes Shavar Newkirk und nennt auch gleich das Rezept für die kommenden Tage: „Wir müssen einfach hart weiterarbeiten.“ Ehingen ist jetzt nach Punkten mit Schalkes Korbjägern gleichgezogen. Die Situation im Abstiegskampf wird für die Königsblauen immer bedrohlicher. „Die Tabelle ist unheimlich eng, deswegen war das für uns ein ganz wichtiger Sieg. Es ist natürlich etwas Besonderes, wenn man ein Spiel mit dem letzten Wurf gewinnt. Schalke hat immer wieder Antworten über seine Physis gefunden, im letzten Viertel haben wir es uns durch viele verursachte Freiwürfe selbst schwer gemacht. Eigentlich hätten es nach dem Spiel beide Teams verdient gehabt, zu gewinnen“, stellte Ehingens Trainer Domenik Reinboth fest. Was er dabei im Gefühl der Emotionen etwas unter den Tisch fallen ließ, waren etliche Fehler, die sich beide Teams in einem nervösen und hektischen Spiel leisteten. Schalke machte am Ende den einen Fehler mehr.

Schalke: Newkirk (20), Jean-Louis (3/1), Spencer (6), Joos (10), Dunn (4), Touray (13), Szewczyk (2), Rohwer (11/1), Gulley, Belger (3).